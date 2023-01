“El expediente de Cueva y Valera es traspasado a la área legal para preservar los derechos del club, después de reclamar que sus contratos fueron rescindidos debido a su retraso derecho financiero. La dirección confirmó que las afirmaciones de la pareja peruana son incorrectas. Queda claro que los jugadores han recibido todos sus derechos. La administración destacó que no dejarán de tocar puertas legales, maneras legítimas y tomar las medidas que preserven los derechos del club”, informaron.

Con ello, el caso podría elevarse a las instancias legales de la FIFA y prolongar un conflicto que se conoció hace un par de semanas, cuando Christian Cueva dejó de tener la confianza del técnico Giorgos Donis, lo que originó su deseo de salir del equipo. Pero en el fondo también estaban los cuatro meses que le debían de sueldo; mientras que a Alex Valera la deuda solo era de tres meses.

Cueva en Al-Fateh Partidos Jugados Goles Asistencias 22/23 9 0 3 21/22 24 8 5 20/21 17 8 8 TOTAL 50 16 16

El incumplimiento de pagos hizo que los peruanos resolvieran sus contratos y fueran jugadores libres; pero Al-Fateh respondió diciendo que llevarán los casos a su área legal, pero ¿qué significa todo esto? Depor conversó con dos abogados deportivos (Jhonny Baldovino y Julio García) para conocer qué se les vendría a los peruanos, si tendrían consecuencias o esto les impediría conseguir equipo.

Valera en Al-Fateh Partidos Jugados Goles Asistencias 22/23 6 0 0 TOTAL 6 0 0





Hablan los expertos

Julio García, abogado deportivo, primero aclaró que en el comunicado de Al-Fateh no se menciona aún que vayan a recurrir a la FIFA, sostienen que el expediente pasará a su departamento legal. En caso tengan las pruebas necesarias de que los jugadores sí estuvieron al día en sus pagos, recién deberán remitir el expediente a la Cámara de Disputas de la FIFA para buscar sanciones hacia los jugadores. De ser así, comenzará un proceso legal en el que ambas partes presentarán sus defensas.

“El club ha dicho que está al día en sus pagos, se discuten los hechos. El contrato se termina, los jugadores salen, lo que puede hacer el club es acudir a la FIFA en primera instancia a la Cámara de Disputas para decir que los jugadores han quebrado ilegalmente e injustificadamente el contrato y tendrán que demostrar que están al día, que dentro del plazo de 15 días, habían pagado todo. Si eso no ocurre, la FIFA dirá que los jugadores han resuelto el contrato legalmente”, señaló García.

“Es raro que se trate de los dos, pero es coincidencia, Universitario también confirmó que el club [Al-Fateh] tampoco cumplió con pagar el total de la transferencia, le deben el 60% y que irán al TAS. No solo es Cueva, es Valera, no solo son ellos, también es la ‘U’ que dicen que no les han pagado. No creo que todos se hayan puesto de acuerdo para mentir”, agregó el exabogado de Paolo Guerrero en el TAS.

La defensa de los peruanos explicará las razones por las que resolvieron sus contratos, ahí la normativa de la FIFA es clara y defiende al jugador. “Si un club adeuda a un jugador dos meses o más, el jugador tiene el derecho de resolver el contrato (prescindir). El jugador tiene que darle un aviso por escrito al club con un plazo de 15 días para que la institución efectúe el pago a deber. El club debe pagarle en ese plazo, si no lo hace, el contrato queda resuelto”, agregó el abogado deportivo.

Si todo esto ocurrió, tanto Christian Cueva y Alex Valera tienen todo el derecho de considerarse como jugadores libres. Justamente, Johnny Baldovino detalla cómo es este proceso “una vez que no se ha incumplido con los pagos, los jugadores se pueden liberar, se van a la FIFA y le dicen que su institución no les pago. Al-Fateh puede decir lo contrario, pero tiene que demostrarlo. La Cámara [de Disputas] resolverá quién tiene la razón y les exigirá una indemnización a la parte contraria. Este tema se resuelve en cinco o seis meses, pero la decisión que tome la FIFA es apelable al TAS”, aclaró.

Mientras todo esto sucede de forma paralela, ambos especialistas sostienen que los peruanos no tendrán ningún problema para fichar por cualquier otro club. “Los jugadores nunca se quedan sin jugar, la FIFA los habilita., que la FIFA se demore no quiere decir que el jugador no pueda jugar, el jugador puede jugar a los 15 o 20 días solo con su certificado de transferencia internacional. Los jugadores nunca se quedan sin jugar” , sostuvo Baldovino.

Eso sí, el asesor legal de Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) sostuvo que el club que los fiche tendrá que estar al tanto de su situación legal. “El club que los contrate va a tener que tener cuidado, si los jugadores rompieron contrato porque su antiguo club les debía plata no hay problema, pero si los jugadores rompieron contrato sin que les deba plata, el club que los contrate va a tener cuidado porque la FIFA lo que castiga es que un club persuada o seduzca a un jugador para que rompa contrato con su actual club, ahí si los clubes se cuidan, pero si la rotura del contrato se debe a que el club le debía plata al jugador, no hay ningún problema”, declaró Baldovino.

En esa misma línea, Julio García añadió que los clubes que quieran fichar a los peruanos pueden pedir antecedentes al caso que tiene. “Los equipos pueden pedir la documentación, revisar el tema de los pagos”. Y es que un caso similar envolvió hace un par de años a Christian Cueva, cuando jugó por Santos de Brasil y se fue del equipo en 2020 a Pachuca de México, aduciendo retrasos en sus pagos.

Escenario similar

Christian Cueva jugó en Santos en 2019, pero para el siguiente año no tenía minutos de juego y pidió salir, aduciendo retrasos en sus pagos. El jugador peruano se fue a Pachuca de México, pero el área legal del ‘Peixe’ lo denunció ante la FIFA tras el incumplimiento unilateral de su contrato. Mientras que el elenco mexicano entró en la polémica por ser el responsable de inducir al futbolista a incumplir el acuerdo que tenía previamente.

En 2020, la FIFA falló a favor del elenco brasileño y le exigió tanto a Cueva como a Pachuca un pago de más de siete millones de dólares al Santo por el incumplimiento unilateral del contrato. Si bien el caso será elevado al TAS (la defensa del jugador apeló la decisión y aún está por verse la fecha), es el expediente más cercano de ‘Aladino’ a raíz de lo que acaba de vivir en Al-Fateh.

Eso sí, el abogado Julio García espera que lo que vivió Cueva con Santos le haya servido como ejemplo para no cometer los mismos errores con Al-Fateh. ”En el caso del Pachuca y Santos, ahí fue un caso que comprendió solo a Christian Cueva y que aparentemente en ese caso, ahí sí fallaron los hechos, sí le pagaron a Christian en el último día. Imagino que a propósito de ese antecedente, debe haber verificado que no se cometa el mismo error y que realmente no le hayan depositado [el Al-Fateh] en la fecha estipulado antes de salir del país [de Arabia Saudita]”, recalcó.

El panorama de los otros peruanos

A los recientes casos de Christian Cueva y Alex Valera, quienes ahora son jugadores libres tras su paso por Al-Fateh, se le suma la situación de Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Alexander Callens (los tres también jugadores libres) y Luis Abram (con contrato en Granada, pero no sería tomado en cuenta). Nombres claves para la selección peruana de Juan Reynoso, pensando en las Eliminatorias.

El ‘Depredador’, que acaba de cumplir 39 años, tuvo un 2022 para el olvido. Sumado al proceso de recuperación que tuvo que afrontar por su lesión a la rodilla (cerca de un año sin fútbol), llegó a mitad de año al Avai de Brasil. Guerrero tenía en mente volver a la competitividad y salvar a su equipo del descenso, pero lamentablemente no ocurrió ni lo uno, ni lo otro.

Paolo solo jugó 10 partidos de 20 posibles debido a otra lesión que sufrió en el camino y su equipo terminó descendiendo, lo peor es que el excapitán de la selección se fue del Avai sin marcar gol alguno. Como jugador libre, habría sido ofrecido a diferentes clubes argentinos. De acuerdo a la prensa de ese país, su agente habría dejado su nombre en Vélez Sarsfield, Rosario Central y Newell’s Old Boys.

De momento, la situación de Paolo es incierta, ya que ningún club argentino habría mostrado interés en él. Si bien la intención del ‘9′ es seguir en el extranjero, la ventana de jugar en el fútbol peruano no está cerrada por completo. Alianza Lima podría ser otra opción para el ‘Depredador’, a pesar de que en los últimos años ya ha habido cierto sondeo entre ambas partes. Todo dependerá de los ‘íntimos’. Lo cierto es que el retiro para Paolo Guerrero aún no está en su mente.

Números en Avai Partidos Jugados Goles Asistencias 2022 10 0 0 TOTAL 10 0 0

El caso del ‘Kaiser’ tiene un mismo desenlace. Hasta hace un par de semanas, Zambrano había recibido el ‘OK’ para seguir en Boca Juniors y unirse a la pretemporada 2023; sin embargo, una supuesta falta disciplinaria habría colmado la paciencia de Hugo Ibarra. El peruano, con contrato vigente aún por seis meses, se reunió con los directivos para resolución de la misma y ser jugador libre. Durante los casi tres años que estuvo en el ‘Xeneize’, el ‘León’ fue una pieza alterna del equipo.

No logró ser un titular indiscutible, sino ser una pieza de recambio ante las lesiones y rotaciones del calendario. Pese a ello, pudo ser parte de un plantel que ganó cinco títulos en esos casi tres años. Como jugador libre, Zambrano regresó a Perú para pasar las fiestas de Año Nuevo, pero su intención sería jugar en Alianza Lima y cumplir un sueño de niño. Con 33 años, el defensa peruano sería una de las incorporaciones más importantes de los ‘íntimos’, pensando en la Libertadores.

Eso sí, si bien la primera opción sería jugar por los ‘íntimos’, algún interés de algún equipo de afuera no caería mal. De acuerdo a la prensa argentina, el peruano habría sido ofrecido también a Talleres de Córdoba, pero la última palabra la tendría la directiva de la ‘T’. Otra opción también es la MLS, ya que más de un equipo estaría interesado en el ‘León’. Serán días claves para definir su futuro.

Números en Boca Juniors Partidos Jugados Goles Asistencias 2022 29 0 1 2021 15 2 0 2020 18 0 0 TOTAL 62 2 1

Por otro lado, Alexander Callens es otro de los jugadores que comenzó el año sin equipo. Luego de cinco años con New York City y dos títulos en su haber, Alexander Callens no renovó contrato y quedó libre para negociar con cualquier otro club. A pesar de que el zaguero fue pieza clave en la campaña del NYCFC, su vínculo no se llegó a extender debido al alto costo de su salario.

De acuerdo a la información de Alonso ‘El Inca’, el problema de su no renovación fue el alto salario, pues es casi tope del presupuesto del club. La solución era que sea ‘Jugador Franquicia’, una de las reglas de la MLS que permite que máximo tres jugadores por club puedan superar el tope salarial de la competencia. Sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto y a sus 30 años Callens quedó libre.

Con cinco años en la MLS, la prioridad de Callens sería seguir en Estados Unidos o en su defecto en el extranjero para seguir siendo tomado en cuenta por Juan Reynoso para la selección peruana. De momento, poco se sabe del posible destino del zaguero nacional, pero será cuestión de tiempo para conocer su futuro.

Callens en New York City Partidos Jugados Goles Asistencias 21/22 38 6 1 20/21 31 2 0 19/20 29 4 0 18/19 25 0 0 17/18 34 1 0 16/17 36 2 0 TOTAL 193 15 1

Mientras que, de todos en esta lista, el único que aún tiene contrato vigente con un club es Luis Abram. El defensa peruano sigue siendo parte del Granada hasta 2024, pero su destino estaría lejos del club. El ‘Profeta’ viene de una cesión en Cruz Azul donde no llegó a convencer del todo a los directivos para intentar comprar su pase, más allá de que jugó 38 partidos y anotó dos goles.

En su regreso al elenco español, el técnico no lo tomaría en cuenta esta temporada, por lo que tendría que volver a salir. Según el periodista español Carlos Cariño de diario AS, el defensor sería un “fichaje fugaz” del club, pues estaría buscando su salida. Además, el portal ‘Granada Hoy’ aseguró que el peruano “regresa a la disciplina rojiblanca, aunque será para marcharse a otro equipo”.

De momento la primera opción de Abram es volver a Vélez. De acuerdo al portal ‘Vélez a Fondo’, el peruano sería ofrecido para que regrese a Liniers, institución a la que perteneció justo antes de emigrar a España. El técnico del Fortín, Alexander Medina, tendría que la opción de darle el visto bueno al peruano. La otra alternativa del peruano es una cesión en la Segunda División de España, pero aún no habría ningún equipo interesado.

Abram en Cruz Azul Partidos Jugados Goles Asistencias 22/23 15 0 0 2022 1 0 0 21/22 22 2 0 TOTAL 38 2 0





