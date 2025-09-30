Universitario afronta semanas decisivas en el Torneo Clausura y, con la presión de defender la punta del campeonato. La voz de Alex Valera se ha convertido en un reflejo del sentir del plantel crema por ser el goleador del equipo dirigido por Jorge Fossati, que viajó a Trujillo con la consigna de mantener la ventaja en la tabla. El delantero, uno de los hombres de confianza en el ataque, no fue esquivo a las preguntas sobre el posible tricampeonato, aunque fue enfático en que todavía queda mucho camino por recorrer. Sus palabras llegaron en la previa al choque contra Alianza Atlético, donde el equipo crema buscará dar otro paso firme en la parte final del torneo.

En diálogo con Inka Digital, Valera reconoció que el compromiso ante los de Sullana no será sencillo. “Partido muy duro, un rival complicado, una plaza difícil ahí en Trujillo. Pero bueno, hemos trabajado bien estos días y queremos sacar un resultado positivo, para seguir peleando el Clausura”, comentó antes del viaje del equipo.

El atacante crema también mostró satisfacción por el momento que atraviesa, tanto en lo personal como en lo colectivo. “La verdad que bien, feliz, contento y motivado para seguir trabajando y seguir anotando”, sostuvo Valera, quien ha sido clave en la campaña de Universitario.

Cuando se le consultó directamente por la posibilidad de lograr el tricampeonato, el delantero optó por la cautela. “No, todavía falta mucho, falta todavía muchas fechas, paso a paso como siempre lo he dicho y con mucho milagro”, señaló, bajando la expectativa de los hinchas que ya sueñan con una nueva vuelta olímpica.

La respuesta de Valera refleja el mensaje que viene transmitiendo Jorge Fossati al plantel: no confiarse ni anticiparse a los resultados. Universitario sabe que cada fecha es una final y que equipos como Sporting Cristal, Cusco FC y Alianza Lima mantienen opciones en la pelea.

El plantel crema llega a este partido con la obligación de sostener su rendimiento en plazas difíciles. La visita al Mansiche representa un examen exigente no solo por el rival, sino también por no jugar en su cancha, además de la presión que significa estar en lo más alto de la tabla.

Más allá del discurso prudente, en Universitario existe confianza en el trabajo que vienen realizando. Alex Valera enfatizó la importancia de la hinchada, enviando un mensaje directo: “Que mañana nos apoyen hasta el final”.

Alex Valera lleva 14 goles en el año, entre Liga 1 y Copa Libertadores. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-2 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Alianza Atlético, en el partido válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este miércoles 1 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

