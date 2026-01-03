El inicio de la temporada 2026 sigue sorprendiendo en cuantos a fichajes o salidas en Liga 1 y ahora la atención se trasladó hacia Arequipa: Melgar anunció que Alexis Arias no va más en la institución. Acompañado de un emotivo video, el club despidió al ‘Chaka’, uno de los campeones en la temporada 2025 e identificado plenamente con los colores de la institución y ciudad. El volante se va luego de estar 12 años en el equipo principal y ser parte de momentos históricos.

“Hoy despedimos a un rojinegro que dejó una huella profunda en nuestra historia. Tras 12 años defendiendo la Rojinegra, Alexis Arias cierra una etapa inolvidable en FBC Melgar. Su camino inició en 2014 consagrándose campeón con la Reserva, Dando el salto al primer equipo y convirtiéndose, con el tiempo, en capitán y referente del Dominó. Fue parte fundamental del plantel Campeón Nacional 2015, año de nuestra segunda estrella, y defendió estos colores con compromiso, carácter e identidad en cada temporada”, inició el escrito en redes sociales.

Melgar también recordó que en el año 2022 fue parte del histórico plantel que llegó a semifinales de la Copa Sudamericana. El ‘Chaka’ fue uno de los líderes en la volante, teniendo participación activa bajo la dirección técnica -en un inicio- de Néstor Lorenzo y luego de Pablo Lavallén.

“Representó al club en los más altos escenarios, siendo semifinalista de la Copa Sudamericana 2022 y alcanzando varios llamados a la selección nacional. Siempre desde el mismo lugar: el de un jugador que eligió a Melgar y a Arequipa por encima de todo”, agregaron.

Por último, cerraron el escrito: “Partidos, sacrificio, liderazgo y lealtad construyeron un vínculo que trasciende lo deportivo. Alexis Arias se va dejando un legado imborrable en el Dominó. Gracias por tu entrega, tu profesionalismo y tu fidelidad a estos colores. ¡Esta sie[M]pre será tu casa!”.

Alexis Arias no va más en Melgar. (Foto: Melgar)

El popular ‘Chaka’ debutó como profesional de la mano de Juan Reynoso y consiguió el título nacional también con el ‘Cabezón’ al mando; sin embargo, el DT también consideró que debe tomar nuevos rumbos en el plano profesional, por lo que su continuidad para el 2026 no estaba garantizada.

Con 30 años de edad, podría seguir su destino en la Liga 1, teniendo en cuenta que algunos equipos recién iniciarán su pretemporada. En un principio se habla de la posibilidad de préstamo, pero ya el club confirmó su despedida oficial de las filas rojinegras.

La historia de Alexis Arias y Melgar es amplia, con participación en torneo local y plano internacional. En total, acumuló 398 partidos oficiales con el cuadro arequipeño y 24 goles. Además, contó con 49 asistencias. Con su salida, solo quedará Bernardo Cuesta como jugador activo de aquel equipo campeón en 2015.

Alexis Arias fue campeón nacional en 2015, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso.

