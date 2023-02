No hay mejor carta de presentación que marcarle al clásico rival. El mérito es aún mayor si lo haces jugando en condición de visita. Tal como ocurrió con Pablo Sabbag, delantero de Alianza Lima que marcó la primera anotación del encuentro frente a Universitario de Deportes, silenciando así a más de 50 mil espectadores cremas que se dieron cita en el Estadio Monumental.

El segundo grito sagrado del colombiano con la camiseta blanquiazul sucedió en su primer clásico del fútbol peruano. Lo hizo a lo grande, desde la concepción de la jugada hasta una exquisita definición. Un tanto que no solo abrió el camino de la victoria para los íntimos, sino que también se metió en la historia del vigente monarca del balompié nacional.

Si por la propia naturaleza de este encuentro es complicado hacerse participe en el marcador, más aún lo es para un jugador extranjero con su primera presencia. Durante las últimas ocho temporadas fueron cinco los foráneos que tuvieron la misma dicha que Sabbag, quien hoy ilusiona al hincha victoriano, tal como alguna vez lo hicieron sus predecesores.

Temporada Jugador País Marcador 2015 Carlos Preciado Colombia Alianza Lima 1-0 Universitario 2017 Germán Pacheco Argentina Alianza Lima 2-0 Universitario 2017 Luis Aguiar Uruguay Alianza Lima 2-0 Universitario 2018 Mauricio Affonso Uruguay Alianza Lima 2-1 Universitario 2019 Felipe Rodríguez Uruguay Alianza Lima 2-3 Universitario

Carlos Preciado

El 24 de mayo del 2015 se jugó un clásico donde Alianza Lima contó con muchas bajas importantes, como las de Christian Cueva, Pablo Míguez, Gabriel Costa, Jean Deza y Miguel Araujo. Estas ausencias colocaban a la ‘U’ como el favorito para quedarse con los tres puntos en Matute. No obstante, apareció Carlos Preciado (60′) para mandarse con un gol de otro partido y darle la victoria al equipo del pueblo. Antes solo había marcado un tanto en seis encuentros, con este gol desató el delirio del Comando Sur.

Pese a que en la segunda rueda rompió nuevamente las redes del compadre, el atacante ‘cafetero’ no puso sostener una campaña regular. Su presencia no sumó en los duelos ante Huracán por la Libertadores y conforme transcurrió el año se terminó apagando, razón por la cual la dirigencia blanquiazul decidió no renovarle contrato. Finalmente, la temporada 2016 terminó marchándose a Real Garcilaso (Cusco FC).

Números tras su gol de debut en el clásico

PJ Titular Goles 25 23 6

Germán Pacheco

El primer clásico del 2017 marcó el debut de los íntimos en el torneo peruano. Pablo Bengoechea había llegado al banquillo blanquiazul y trajo varios refuerzos con pasaporte extranjero, algunos que militaban afuera y otros con nombre ganado dentro de nuestras fronteras. Como es el caso de Germán Pacheco, extremo argentino que había dejado huella en Juan Aurich y Unión Comercio. En dichas instituciones demostró la gran pegada que tenía en la zurda, sobre todo en el balón detenido. Misma vía por la cual anotó el primer gol del triunfo 2-0 ante los de Ate. Un soberbio zurdazo que hizo inútil la estirada del guardameta Carlos Cáceda.

El DT uruguayo le dio bastantes minutos en todo el año, pero el ex Atlético de Madrid no lo llegó a convencer. Su presencia no sumó en la llave ante Independiente por la Libertadores y terminó perdiendo sitió en la pizarra blanquiazul. A final del torneo, Bengoechea lo puso en la lista de jugadores que no eran prioridad, finiquitando su salida de Matute

Números tras su gol de debut en el clásico

PJ Titular Goles 29 21 7

Luis Aguiar

Tal vez el ‘Canario’ fue al que mejor le salieron las cosas de este grupo. Al igual que Pacheco, también venció al arco crema en el clásico que abrió la temporada aliancista en 2017. Con una jugada que la repetiría casi todo el campeonato, el volante charrúa llegó hasta el borde del área y sacó un remate que terminó en las redes. Un gol que cerró con broche de oro una noche inolvidable en el recinto de La Victoria.

Lo que vino después fue todavía mejor para Aguiar. Se consolidó como la pieza clave para ganar el título nacional después de diez años. A pesar de ser mediocampista, acabó dicha campaña como el máximo artillero blanquiazul. Sin embargo, sus números no resultaron siendo suficientes para que los directivos le ofrezcan la renovación.

Números tras su gol de debut en el clásico

PJ Titular Goles 38 33 14

Mauricio Affonso

Llegó a mediados del 2018 para reemplazar a Gabriel Leyes. Su estreno en clásicos se dio (11/08) nueve partidos después de su primera presentación con los íntimos. Ya venía de marcar dos tantos y había empezado a ganarse el cariño de la hinchada, la cual terminó de meterse al bolsillo ante el rival de toda la vida. A falta de ocho minutos para finalizar el clásico, Affonso aprovechó un tiro de esquina para conectar un cabezazo que dejó parado a Raúl Fernández, decretando el empate final.

No sería su único tanto frente al compadre aquel torneo. Volvió a aparecer sobre el final del partido, pero esta vez para darle los tres puntos al cuadro blanquiazul. Tras culminar el año firmó 10 goles. Esas estadísticas registradas en tan poco tiempo consiguieron que Alianza Lima opte por extender el vínculo por todo el 2019. Contrato que solo cumplió a la mitad, ya que recibió una gran oferta del futbol de Sudáfrica.

Números tras su gol de debut en el clásico

PJ Titular Goles 12 9 7

Felipe Rodríguez

La noche del 15 de abril del 2019 tuvo un sinsabor para ‘Felucho’ Rodríguez. Por un lado anotaba un doblete en su primer partido ante Universitario con camiseta de Alianza Lima, pero no podía dejar de pensar en la derrota que sufrieron en su propio feudo. Las dos veces que venció a José Carvallo desde los doce pasos no fueron suficientes para regalarle una alegría al pueblo íntimo.

Al volante zurdo le costó que los blanquiazules hayan perdido el título de aquel año ante Binacional. Eso, sumado a sus problemas físicos hicieron que la alta gerencia le comunicara que busque nuevos aires, cortando su continuidad para el 2020.

PJ Titular Goles 25 22 4

¿Qué se espera de Sabbag?

Como ya hemos visto, Pablo Sabbag no ha sido el único que anotó un golazo en su primer clásico. La difícil misión que tendrá el colombiano de 25 años será trascender a partir del tanto gritado en el Monumental. Primero marcando goles en la Liga 1 y ganándole la titularidad a Hernán Barcos, para demostrar su mejor versión en la Copa Libertadores. Si continúa con la mecha prendida hasta el torneo internacional, ayudará para que Alianza Lima pueda romper su racha negativa y clasificar a los octavos de final.

Ojo que todos los que forman parte de esta nota, menos Affonso ( 1 año y medio), solo estuvieron una temporada en tienda victoriana. El ‘cafetero’ se encuentra a préstamo hasta diciembre con opción de compra. Si logra romperla podría quedarse mínimo dos años defendiendo al bicampeón.

