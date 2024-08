Alianza Lima vs. ADT se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el sábado 10 de agosto desde las 8:15 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Alianza Lima llega a este partido después de vencer por 3-1 a Comerciantes Unidos, en el duelo válido por la pasada fecha 5 del Torneo Clausura 2024. A pesar del gol tempranero de Matías Sen que puso en ventaja a los locales, el cuadro de La Victoria evidenció todos sus galones y remontó el resultado, gracias a un tanto de Carlos Zambrano y un doblete de Hernán Barcos, quien otra vez se erigió como la figura del compromiso.

Después de este triunfo, durante la semana hubo muchos movimientos en tienda ‘íntima’, especialmente por la presentación oficial de Mariano Soso como entrenador del equipo. Diego Ortiz, que se había hecho cargo del plantel de manera interina, volverá a trabajar en las divisiones menores. Así pues, el estratega argentino debutará este fin de semana y buscará sostener el liderato en la tabla de posiciones del Clausura.

ADT, por su parte, llega a este encuentro después de caer por 2-1 a manos de Atlético Grau. Mauro Da Luz adelantó a los norteños y Janio Pósito puso tablas en el marcador, pero finalmente Patricio Álvarez inclinó la balanza para los pupilos de Ángel Comizzo. Con esta caída, los tarmeños sumaron su segunda derrota al hilo y por eso viajarán a Lima con la consigna de recuperarse para volver a meterse en la pelea del campeonato.

Hablan los protagonistas

En la previa del partido contra los celestes, Kevin Quevedo conversó con los medios de comunicación y analizó lo que se le viene a Alianza Lima, en donde no pueden darse el lujo de tropezar si quieren estar prendidos en lo más alto del Torneo Clausura. “El objetivo del equipo es apuntar a jugar partido a partido y estar encaminados para lograr el objetivo final”, declaró el delantero.

En esa misma línea, el exjugador de la Universidad Católica de Ecuador se refirió al trabajo de Mariano Soso, que durante estos días cumplió su primera semana de trabajo con el equipo. “El entrenamiento es muy bueno, pero sobre todo intenso. Siento que el equipo está por buen camino. El técnico quiere que seamos intensos, que tengamos una mentalidad ganadora, y a eso estamos apuntando”, apuntó.

En lo que respecta a ADT, Víctor Cedrón –una de sus figuras– analizó el cruce con los blanquiazules y valoró este enfrentamiento como muy especial, por todo el condimento que lo rodea. “Estos partidos son especiales, aparte que Alianza está puntero ahorita, nosotros queriendo ahí meternos en copa y seguir luchando hasta el último. Tuvimos un traspié la última semana, pero va a ser un lindo partido”, comentó.

Alianza Lima: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 03/08/24 Comerciantes Unidos 1-3 Alianza Lima Liga 1 30/07/24 Alianza Lima 1-0 Unión Comercio Liga 1 28/07/24 Universitario 2-1 Alianza Lima Liga 1 20/07/24 Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético Liga 1 13/07/24 César Vallejo 2-3 Alianza Lima

ADT: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 04/08/24 ADT 1-2 Atlético Grau Liga 1 31/07/24 Carlos A. Mannucci 3-2 ADT Liga 1 27/07/24 ADT 2-1 Los Chankas Liga 1 21/07/24 Cienciano 0-1 ADT Liga 1 12/07/24 ADT 3-1 Sporting Cristal

Alianza Lima vs. ADT: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 01/03/24 ADT 2-0 Alianza Lima Liga 1 21/10/23 Alianza Lima 0-0 ADT Liga 1 02/06/23 ADT 2-1 Alianza Lima Liga 1 30/10/22 Alianza Lima 2-0 ADT Liga 1 03/07/22 ADT 1-1 Alianza Lima

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. ADT?

El encuentro entre Alianza Lima y ADT está programado para este sábado 10 de agosto desde las 8:15 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:15 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:15 p.m.; en México a las 7:15 p.m.; mientras que en España a las 3:15 a.m. del domingo 11.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. ADT?

El partido entre Alianza Lima y ADT se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. ADT?





