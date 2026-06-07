El mercado de pases en el fútbol argentino empieza a tomar un ritmo frenético y uno de los nombres que ha sacudido las portadas es uno de los que, incluso, ha sido solicitado para que regrese a la Selección Peruana. River Plate ya planifica el armado de su plantel profesional para encarar la segunda mitad de la temporada tras sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con la mirada puesta en dar un definitivo salto de calidad en la zona medular de la cancha, la dirigencia ‘Millonaria’ ha puesto la mira en Renato Tapia.

La intención de incorporar al mediocentro nacional responde a un pedido expreso y directo del director técnico Eduardo Coudet a la directiva encabezada por Stefano Di Carlo. El popular ‘Chacho’ conoce a la perfección las cualidades tácticas del peruano tras haberlo dirigido durante su paso por el Celta de Vigo en la exigente liga española, por lo que considera vital su jerarquía para fortalecer el eje del equipo.

El periodista deportivo Matías Cabezas fue el encargado de revelar que el volante de 30 años figura como una de las principales alternativas que evalúa el cuadro de Núñez. El gran obstáculo de la operación radica en que el jugador se desempeña actualmente en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, club asiático donde mantiene un vínculo contractual vigente hasta junio de 2027.

A pesar de la extensión de su contrato firmado en julio de 2025 en el Medio Oriente, desde Argentina señalan que las conversaciones preliminares ya son una realidad en las oficinas del club. Fuentes cercanas a la institución aseguran que “la dirigencia ya inició gestiones por el mediocampista”, evidenciando el fuerte interés por sumarlo de cara a la etapa eliminatoria continental.

River Plate viene de afrontar una temporada sumamente exigente donde terminó como subcampeón del torneo local, por lo que el comando técnico buscará su ansiada revancha en este segundo semestre. La zona central del terreno de juego quedó bajo la lupa de los analistas tras la dolorosa final perdida en el estadio Mario Alberto Kempes, urgiendo una reestructuración inmediata.

Ante este escenario de necesidad deportiva, el nombre de Tapia asoma como una solución táctica plenamente comprobada por el actual entrenador en el fútbol de élite del Viejo Continente. La prioridad absoluta de Coudet es incorporar a un volante con gran despliegue físico y un riguroso orden táctico, características que el mediocampista peruano demostró largamente en sus cuatro temporadas en La Liga.

La amplia experiencia previa del volante incaico en Europa, sumada a su extensa trayectoria formativa en los Países Bajos y sus más de 90 partidos internacionales, lo convierten en el perfil idóneo. El ‘Millonario’ requiere de elementos con roce internacional comprobado que no sientan la presión de vestir una camiseta tan pesada en las noches de competencia sudamericana.

Finalmente, el plantel rioplatense iniciará su pretemporada el próximo 21 de junio en la ciudad de Alicante, España, donde se espera que ya existan definiciones claras sobre los nuevos refuerzos. Aunque las cifras de la negociación aún se mantienen bajo estricta reserva, el futbolista peruano es una de las grandes prioridades para el mediocampo en este mercado de pases.

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