La Selección Peruana consiguió una victoria sumamente importante por 2-1 ante Haití en Estados Unidos, marcando un debut positivo en esta nueva tanda de amistosos internacionales. Tras el pitazo final, el director técnico Mano Menezes valoró el impacto anímico que genera este resultado positivo en un plantel que se encuentra en pleno proceso de reconstrucción táctica. El estratega brasileño resaltar que el resultado refuerza la confianza del plantel y sirve como impulso para afrontar los próximos retos. Sin embargo, fiel a su estilo analítico, el entrenador no ocultó que el funcionamiento colectivo todavía tiene un largo camino por recorrer para alcanzar el nivel óptimo deseado.

La ‘Bicolor’ logró imponer condiciones en pasajes clave del juego gracias a la efectividad mostrada en la pelota parada, un argumento que terminó inclinando la balanza a su favor en los minutos finales. A pesar de los pasajes de incertidumbre provocados por la velocidad del elenco centroamericano, el combinado nacional supo sostener la ventaja para regalarle una alegría a la afición.

Para el seleccionador nacional, cortar la sequía de triunfos resulta fundamental para que el grupo asimile la idea de juego sin la presión de las críticas. “Para una selección que hacía mucho tiempo que no ganaba significa mucho, porque en el fútbol podemos hacer las cosas bien, podemos tener oportunidades, pero si no vencemos siempre nos quedamos en el casi”, reflexionó.

Perú vs. Haití se enfrentan en un amistoso internacional. (Foto: Getty Images)

Menezes argumentó que el rendimiento general de sus dirigidos superó las propuestas de Haití, amparándose en el balance estadístico que arrojó el compromiso. “Los números del juego todos son favorables a Perú en relación con Haití. Tuvimos más posesión de balón, tuvimos más situaciones de gol y un montón de cosas buenas, pero, si no hubiéramos vencido, diríamos fracaso”, comentó.

No obstante, el director técnico hizo hincapié en las falencias creativas y la falta de paciencia que mostró el equipo al momento de hilvanar las transiciones. “Vamos a tener altos y bajos. Hoy cometimos pequeños equívocos, porque nos faltó paciencia para construir. Tenemos que balancear más la bola. Subestimamos un poco a Haití y es una selección con transiciones rapidísimas”, admitió.

El primer triunfo de la selección peruana en la era Mano Menezes llegó ante Haití. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

El estratega también aplaudió la capacidad de reacción y madurez que mostraron sus dirigidos para sacar adelante el partido en el tramo definitivo del juego, asegurando que sin el triunfo, a pesar del buen rendimiento mostrado, el partido se habría podido catalogar como otro fracaso más, por la necesidad que tenía Perú para conseguir un resultado favorable.

Menezes también se tomó un tiempo para aplaudir la efectividad del equipo en las jugadas preparadas durante los entrenamientos semanales en la concentración. “Qué bueno que hicimos dos goles de pelota parada. Entrenamos y trabajamos para eso y estamos felices con los jugadores”, agregó.

Finalmente, el entrenador anticipó un escenario completamente diferente ante España y prefirió ponderar el funcionamiento colectivo por encima de las individualidades. “España propone mucho el juego, tenemos que sacrificar mucho para tomar el balón y no entregarlo... El mejor jugador de mi equipo siempre es el equipo”, sentenció.

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