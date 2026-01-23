Alianza Lima atraviesa uno de sus momentos más delicados fuera de las canchas en los últimos años. A pocos días del inicio oficial de la temporada y en la antesala de un evento que debía ser una fiesta, el club se vio envuelto en un escenario de tensión que alteró por completo la calma en Matute. Lo que comenzó como una reacción de indignación por un grave caso extradeportivo terminó desbordándose dentro del propio estadio. La preocupación creció rápidamente entre hinchas y dirigentes, no solo por la imagen institucional, sino también por la seguridad del plantel profesional. Ante este panorama, desde La Victoria optaron por pronunciarse.

Los hechos ocurrieron durante un entrenamiento del primer equipo en el Estadio Alejandro Villanueva, luego de que se hiciera pública una denuncia por presunto abuso sexual contra una joven de 22 años, caso que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. La noticia generó indignación en un sector de la hinchada, que decidió acudir al recinto deportivo.

Sin autorización, un grupo de barristas ingresó a Matute con la intención de increpar a los jugadores. La situación se tornó tensa en cuestión de minutos y terminó escalando a actos de violencia, con agresiones físicas y desmanes que pusieron en riesgo a futbolistas, comando técnico y trabajadores del club.

Ante la gravedad de lo sucedido, Alianza Lima emitió un comunicado oficial horas antes de la realización de la Noche Blanquiazul 2026. En el pronunciamiento, la institución rechazó de manera tajante cualquier tipo de violencia dentro y fuera del estadio.

Comunicado oficial de Alianza Lima sobre los actos ocurridos en MAtute | Foto: AL

El club también hizo un llamado a la calma, apelando a que el evento sea vivido en un ambiente de respeto. Desde la dirigencia señalaron que se viene trabajando de manera coordinada con las autoridades para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Además, Alianza Lima fue enfático en deslindar este tipo de comportamientos del sentir de la mayoría de su hinchada. En el comunicado, remarcaron que lo ocurrido no representa a la familia blanquiazul ni a los valores históricos de la institución.

Uno de los puntos más firmes del pronunciamiento fue el anuncio de medidas concretas. El club confirmó que ya inició las investigaciones correspondientes para identificar a las personas que ingresaron de manera violenta al estadio.

Desde La Victoria aseguraron que procederán legalmente contra los responsables, dejando en claro que no permitirán que se ponga en riesgo la integridad del plantel, el cuerpo técnico ni de los trabajadores de la institución.

Este episodio vuelve a encender las alarmas en el fútbol peruano y deja a Alianza Lima en el centro de la atención, no solo por lo deportivo, sino por la necesidad urgente de reforzar la seguridad y recuperar la calma en un momento clave de la temporada.

