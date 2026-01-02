Poniendo fin a los rumores, Alan Cantero ha regresado a la capital peruana para reafirmar su compromiso incondicional con Alianza Lima de cara a la temporada 2026. Tras un periodo de descanso en su natal Argentina, el delantero blanquiazul aterrizó con la firme convicción de integrarse a la pretemporada y dejar atrás las especulaciones que lo vinculaban con otros clubes del medio local. El atacante, cuyo pase fue adquirido definitivamente por la institución íntima tras una exitosa negociación con Godoy Cruz, no ocultó su entusiasmo por este nuevo ciclo en La Victoria.

Con la mente puesta en el título nacional y la Copa Libertadores, asume este reto como una revancha personal para consolidarse como el máximo referente ofensivo del equipo. Su llegada marca el inicio de un año donde la exigencia será máxima, pero Cantero confía plenamente en que su identificación con el club será el motor para regalarle nuevas alegrías a una hinchada que ya lo tiene entre sus favoritos.

A su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el futbolista argentino se mostró sumamente entusiasmado por haber concretado su permanencia definitiva en la escuadra victoriana. “Muy feliz de estar acá nuevamente, renovando la ilusión y ojalá sea un gran año para todos”, expresó Cantero a los medios.

Alan Cantero llegó a Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: AFP)

El atacante también se refirió a la llegada del nuevo director técnico de Alianza Lima, el argentino Pablo Guede, a quien conoce bien por su trayectoria en el fútbol rioplatense. Destacó que Guede es un entrenador con una propuesta muy ofensiva y dinámica que encaja con el club.

Cantero valoró que las negociaciones entre Alianza Lima y Godoy Cruz se resolvieran con rapidez para permitir su integración temprana a los trabajos del plantel principal. El club blanquiazul habría desembolsado cerca de 600 mil dólares para asegurar el 80% de su pase.

“Menos mal que se dio todo rápido también, yo también lo dije que quería estar acá y nada, para mí es muy importante, ya estamos acá en el país y bueno, ahora va a ser lo mejor para Alianza. Sabemos que hemos tenido una mala experiencia en el campeonato que dejamos, pero bueno, ahora se renueva todo y vamos a dejar todo para tratar de lograr los objetivos”, agregó.

Alan Cantero posa junto a su familia en Argentina (Foto: @cantero_alan)

¿Hubo propuestas de otros clubes?

Respecto a los rumores que lo situaban en otras instituciones de la Liga 1, el delantero fue tajante al desmentir cualquier contacto fuera de Matute. “Mi primera intención siempre fue Alianza; hoy gracias a Dios estamos acá pensando en hacer lo mejor”, sentenció el ariete argentino.

Sobre sus metas personales, Cantero se mostró autocrítico y ambicioso, asegurando que el respaldo del club lo motiva a elevar significativamente su rendimiento goleador. “Sé que tengo que dar más, sé que puedo dar más y bueno, para eso venimos”, afirmó con convicción.

Finalmente, el equipo iniciará su pretemporada este sábado 3 de enero, pensando en los amistosos internacionales en Uruguay participando en la Serie Río de la Plata a partir del 10 de enero. El debut oficial de Cantero en este 2026 será clave antes de afrontar la fase 1 de la Copa Libertadores en febrero.

