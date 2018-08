Lo pusieron al centro. Alejandro Hohberg fue el jugador más destacado de la victoria de Alianza Lima 3-1 sobre San Martín ; sin embargo, su peculiar color de cabello no pudo pasar desapercibido e incluso le llegó una comparación con Lionel Messi.

"Había hecho una promesa el año pasado si es que salíamos campeones. Como me casé en diciembre no me lo pude pintar ahí así que lo hice ahora", sostuvo el talentoso jugador blanquiazul.

Hohberg fue comparado con Lionel Messi. (Foto/Video: Gol Perú)

Lo curioso fue que mientras Hohberg declaraba, se acercaron a felicitarlo dejando un curioso mensaje. "Buena, Messi", fue lo que se escuchó (en referencia al parecido look que usó el delantero de Barcelona), generando la sonrisa del volante de Alianza Lima.

El jugador nacional mantiene un importante nivel desde hace más de un año y ello podría abrirle nuevamente las puertas de la Selección Peruana. Mientras tanto, Hohberg ya se enfoca en lo que será el duelo ante UTC y, posteriormente, ante la 'U'.

"Va a ser un encuentro difícil ante UTC. En casa hay que sumar todo lo que podamos porque estamos atrás de Cristal y después preparar un buen clásico", finalizó el jugador del equipo 'íntimo'.

