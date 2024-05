Ayer fue una noche amarga para Alianza Lima, pues si bien hace una semana quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura, necesitaba vencer a Cusco FC para no perder el paso pensando en la tabla de posiciones acumulada. Todo le salió mal al equipo de Alejandro Restrepo, cayendo por 3-0 en el que quizá sea uno de sus peores partidos en lo que va de la temporada. Bajo ese contexto, el estratega colombiano intentó explicar lo sucedido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En primera instancia, Alejandro Restrepo evitó excusarse por esta dura derrota y fue sincero al graficar lo ocurrido, siendo autocrítico por cómo afrontaron el cruce con los cusqueños. Del mismo modo, apuntó a pasar página lo más pronto posible ya que la próxima semana tendrán un durísimo reto frente a Fluminense, donde se decidirá si siguen con vida en la Copa Libertadores, cogen un cupo para la Copa Sudamericana o se quedan con las manos vacías.

“No se pueden sacar excusas después de una derrota como esta, estamos muy apenados, especialmente con nuestra hinchada que nos sigue. Tenemos que voltear la página rápido porque tenemos el partido más importante del año, un partido en el que podemos hacer historia y hay que cambiar el chip”, manifestó el director técnico ‘cafetero’.

Asimismo, explicó en qué falló Alianza Lima para darle muchas facilidades a Cusco FC, especialmente en el segundo tiempo cuando llegaron los dos goles que sentenciaron el 3-0 definitivo. Restrepo consideró que el compromiso se definió por detalles puntuales, por fallar en la presión en el mediocampo y darle licencias a los dorados para que ataquen de contragolpe.

“Fueron detalles puntuales, ellos no tuvieron muchas en el primer tiempo. Franco (Saravia) no atajó pelotas de gol en la primera parte y en esos detalles puntuales de no cerrar el centro, de no entrar más atentos, no presionamos y ellos encontraron espacios”, agregó en diálogo con los medios de comunicación.

Finalmente, Alejandro Restrepo cerró diciendo que su comando técnico revisará las incidencias de la derrota ante Cusco FC, con el objetivo de que esos errores no se repitan frente a Fluminense. “Debemos revisar el video, dentro del plantel somos los más autocríticos y buscar mejorar esos detalles de cara al miércoles para sacar el resultado que todos los aliancistas queremos”, sentenció.

Si los victorianos quieren conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, están obligados a hacer historia en Brasil venciendo a los pupilos de Fernando Diniz. En el peor de los casos, dependiendo de lo que suceda entre Cerro Porteño y Colo Colo, podrían asegurarse un lugar en los play-offs de la Copa Sudamericana. La tarea será complicada, más si repiten el mismo rendimiento que mostraron anoche frente a Cusco FC.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de perder por 3-0 ante Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Fluminense, por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el miércoles 29 de mayo desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Maracaná y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





