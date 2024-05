El último jueves, Jorge Fossati brindó una conferencia de prensa para dar a conocer la lista de convocados a los partidos amistosos ante Panamá y El Salvador, pero no fue de lo único de lo que habló. A lo largo de su extenso mensaje, el estratega uruguayo dejó dos fuertes mensajes dirigidos a Sporting Cristal y la forma en que maneja ciertas situaciones. El primero de ellos se refirió a los clubes que no ceden a sus jugadores a la selección peruana sub 23, entre ellos está el cuadro ‘rimense’. Mientras que el segundo tuvo que ver con no comunicar las lesiones de Renato Solís y Yoshimar Yotún entre un cuerpo médico y otro.

Como se recuerda, el entrenador uruguayo ha dado a conocer su molestia en reiteradas oportunidades respecto a la no cesión de futbolistas por parte de los clubes a la selección peruana la categoría sub 23. En esta última ocasión, el estratega nacional indicó: “Como mínimo fue un error que los clubes no cedieran a los jugadores que quería el técnico. No se piensa en el bien del fútbol peruano, que tendría que estar por encima de todo. Segundo, porque no se le dio la oportunidad a esos jóvenes de participar de un torneo de selecciones y hasta, desde el punto de vista económico, los propios clubes deberían pensarlo antes de negarse, porque difícilmente esos chicos encuentren otra vitrina mejor como la que pudo ser el Preolímpico. Y todo eso solo para quedarse haciendo partidos amistosos con sus clubes”.

Asimismo, agregó: “Lo de las selecciones juveniles, yo no soy capaz de decirte los reglamentos internos en cuanto a los clubes estén obligados o no a cederlos. Esto es opinión y nada más, me pareció una infamia para el fútbol peruano que la selección Sub 23 no haya podido ser representada con su mejor potencial, especialmente con los jugadores de clubes locales. Me parece que fue como mínimo un error de los clubes que no cedieron jugadores”.

Cabe destacar que Sporting Cristal no cedió a Ian Wisdom, Maxloren Castro y Alejandro Pósito en el último microciclo de la selección peruana sub 23 al mando de ‘Chemo’ del Solar el último 20 de mayo. En tal sentido, si bien Fossati se refirió a clubes en general, también estuvo direccionado al cuadro rimense que, como se conoce, se enfoca mucho en el trabajo de menores dentro del club y gran parte de ellos tienen oportunidades de sumar minutos en el primer equipo.

El segundo de los mensajes tuvo que ver con la poca comunicación entre el club celeste y la selección peruana respecto a las lesiones de Renato Solís y Yoshimar Yotún, dos habituales convocados. Al respecto, Fossati indicó: “En el caso de Yoshimar (Yotún), fue operado ayer. También, entre paréntesis, les digo que nos enteramos por la web oficial de club, pero no por otros medios, no sé por qué, pero no podemos tener un informe oficial. Nuestros médicos, en este caso específico, cuando se trata de jugadores de Cristal, nuestro médico habla, pregunta, pero no le llega la información que necesitaría tener”.

Al respecto, cabe destacar que el conducto regular, en caso el departamento médico de la selección peruana solicite el estado de salud de los jugadores, el club ‘rimense’ estaría en la capacidad de no solo dar el nombre de la lesión final, como en los comunicados públicos, sino el informe detallado por parte del área médica. Asimismo, en el caso de la operación de Yoshimar Yotún, se podría haber anticipado el día de la operación y el resultado de la misma. Al no haberse dado ninguno de los dos escenarios, Fossati expresó su molestia.

Para mejorar la relación entre ambas entidades que trabajan tan de la mano por involucrar a futbolistas de la ‘blanquirroja’, las áreas médicas y de comunicaciones deberán mejorar los diálogos con respecto a la actualidad de dichos jugadores o los casos que se presenten a futuro. Fossati, quien siempre se ha caracterizado por dar mensajes contundentes y claros frente a la prensa, solicitará una comunicación más fluida de manera pública en privado al club del Rímac.

