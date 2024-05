Alianza Lima cayó por 3-0 ante Cusco FC en Cusco y fue el desenlace de no haber logrado el primer gran objetivo del año: ganar el Torneo Apertura. Si bien a lo largo de la temporada se mantuvo en la parte alta de la tabla de posiciones, finalmente perdió las chances a falta de una fecha. Por su parte, Alejandro Restrepo, entrenador del equipo, es quien deberá sacar las conclusiones tras un camino fallido. A lo largo de esta primera parte de la temporada, el conjunto íntimo sumó aciertos, errores y tiene varios pendientes por mejorar para el Torneo Clausura. A modo de balance, el cuadro íntimo no logró ganarle a rivales directos, apenas ganó un partido de cinco en la altura y el ataque quedó en deuda; sin embargo, también contó con aspectos positivos como la solidez defensiva y la consolidación de una idea de juego.

Los aciertos del Apertura

Entre los principales puntos a favor de Alejandro Restrepo al mando de Alianza Lima está el hecho de implantar una idea de juego determinada y hacer que los jugadores se adecúen a ella. De arranque, el hecho de defender el sistema 3-5-2 hizo que muchos futbolistas se reconviertan en nuevas posiciones y, a medida que fueron avanzando los partidos, se empezó a notar un Alianza Lima más sólido y con una propuesta de juego identificatoria.

A grandes rasgos, esta idea de juego se define en contar con buena solidez defensiva, jugar mucho por el centro colocando a un ancla y dos interiores, buscar la potencia por las bandas y que la labor de finalización recaiga en dos atacantes. En este punto, se debe reconocer que la defensa ha sido uno de los puntos más altos de los blanquiazules a través de su línea de tres y que, más allá de algunas pocas excepciones, no sufrió muchas variaciones: Garcés, Zambrano, Freytes o Ramos, Zambrano, Garcés.

De hecho, en tanto a la estadística, Alianza Lima es el equipo que menos goles ha recibido con 16 goles en contra, solo por detrás de Universitario de Deportes que (a falta de su último encuentro ante Chankas) cuenta con 7.

Otro de los puntos a destacar ha sido la posibilidad de poder recomponerse a determinadas lesiones y variar las piezas para que el funcionamiento no decaiga. Un claro ejemplo se dio con la lesión de Ricardo Lagos, quien era habitual titular como carrilero izquierdo, y se reconvirtió a Juan Pablo Freytes en esa posición. Asimismo, Adrián Arregui también estuvo ausente un tiempo prolongado y la posición de ‘5′ fue buen ocupada por Sebastián Rodríguez, quien venía jugando de volante interior. Sin embargo, ante la lesión de Cecilio Waterman, los resultados no fueron los mismos pues no se encontró a otra pieza con tanta injerencia en el gol como él acompañando a Hernán Barcos.

Los desaciertos

Sin duda alguna, una de las grandes deficiencias de Alianza Lima fue no haber podido ganarle a rivales directos y otorgarle puntos a quienes terminaron peleando el Torneo Apertura: FBC Melgar, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Como se recuerda, los íntimos perdieron ante estos tres equipos, pero también contra ADT y Cienciano. De hecho, a falta que se jueguen los partidos definitorios en la última fecha, Alianza Lima no pudo ganar a ninguno de los siete primeros puestos de la tabla de posiciones, sus victorias inician con Comerciantes Unidos, que ocupa el octavo lugar.

Otro punto crítico de esta temporada es no poder ganar el altura. Ya sea por malos planteamientos, expulsiones tempraneras (contra ADT y Cienciano) o falta de intensidad, los íntimos apenas sumaron una victoria en los cinco partidos que disputó en dichas plazas. Cayó ante ADT, Cienciano, FBC Melgar y Cusco FC, pero sumó un triunfo contra Sport Huancayo.

Asimismo, el tema de la dupla de ataque ha sido una constante incógnita en el equipo íntimo ya que, a partir de la lesión de Cecilio Waterman, Restrepo probó hasta seis parejas de delanteros entre Barcos, Costa, De Santis, Serna y Zanelatto. Tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, la eficacia le ha pasado mucha factura. En total, sumó 32 goles en 17 fechas, un promedio de 1.8 goles por partido.

Pendientes en el Clausura

Más allá de mejorar la eficacia de la delantera en la segunda parte del torneo apertura, otra de las tareas pendientes también se encuentra en que haya mejor funcionamiento entre la volante y la delantera. En este punto, es crucial que se determine si Sebastián Rodríguez, el jugador cerebro del equipo, continuará jugando a modo de ancla y más cerca de los centrales, o si aportará más en ofensiva a modo de ‘10′. Restrepo deberá resolver dónde es más aprovechable y, a partir de ahí, mejoraría el desempeño colectivo a partir del juego.

El hecho de plantear o replantear mejor los partidos en altura también son un pendiente considerando que sus estadísticas en el Apertura son alarmantes. Por otro lado, resolver los partidos ante rivales directos también será clave para poder pelear la segunda parte del campeonato.

