Tras la pausa por la Copa América 2024, la espera terminó: la Liga Profesional de Fútbol anunció que el Torneo Clausura comenzará el próximo viernes 12 de julio, con los partidos de la primera fecha ya programados. En este contexto, los clubes de la Liga 1 se preparan arduamente para reforzar sus planteles y enfrentar de la mejor manera posible los desafíos del segundo semestre de la temporada. Alianza Lima es uno de estos equipos que busca potenciar su plantel para pelear por el título, y en esta nota de Depor podrás descubrir cómo se están moviendo en este mercado de pases, qué jugadores han incorporado, quiénes han sido cedidos y cuáles son los rumores que circulan en La Victoria.

Para reforzar su plantel de cara al inicio del Clausura, Alianza Lima recientemente confirmó la llegada de Jared Ulloa, un delantero que estaba entrenando con la reserva del equipo. Nacido en Piura, Ulloa tuvo experiencias previas en el Valour FC en dos ocasiones y luego fue cedido a Sporting Cristal. Más tarde, jugó en Cusco FC donde contribuyó al ascenso del equipo. Después de un breve regreso a Canadá en 2023, retornó al Perú para unirse a Unión Huaral. Con la inhabilitación de la ‘Naranja Mecánica’ en la Liga 2, ahora se suma a los ‘Íntimos’.

En respuesta al desgaste físico de Carlos Zambrano tras su participación en la Copa América con la Selección Peruana, Alianza Lima optó por fichar a Erick Noriega, un joven defensor con proyección que recientemente se desvinculó de Comerciantes Unidos. El jugador de 22 años destacó en el Apertura y fue considerado por Jorge Fossati, lo que ha generado optimismo en La Victoria sobre su potencial en el club.

En el mediocampo, el club de La Victoria aseguró los servicios de Gonzalo Aguirre (quien ya debutó con el número 28 ante Sporting Cristal en la Copa Ciudad de los Reyes), quien previamente estuvo en los Celestes pero dejó el equipo en medio de desacuerdos con la directiva y el exentrenador Enderson Moreira. Aguirre llega en calidad de préstamo desde Nueva Chicago de Argentina, con una opción de compra al finalizar su contrato en diciembre de 2024.

Por el momento, la pizarra de Alejandro Restrepo no tiene nuevas inclusiones. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que puedan llegar más refuerzos, ya que enfatizó que, para alcanzar los objetivos del club, nunca se puede descartar a jugadores que puedan aportar. “Un club como Alianza nunca puede estar completo, siempre tiene que mirar dónde pueden haber buenos futbolistas, los buenos futbolistas seguramente quieren venir a un club como Alianza y estamos siempre abiertos. Estoy feliz por el grupo que tengo, por la familia que se ha conformado, esperemos que con esa unión y competitividad podamos conseguir ese objetivo de ganar el Clausura y competir el campeonato”, recalcó.

Por otro lado, Depor recientemente informó que jugadores como Kevin Serna y Bascco Soyer han recibido ofertas de equipos del exterior. En el caso de Kevin Serna, un club de Turquía mostró interés en el colombiano, por lo que su posible traspaso a Europa aún no puede descartarse. Por otro lado, en Argentina, otro club mostró interés en el futbolista, pero las negociaciones no avanzaron debido a restricciones de cupo extranjero.

En cambio, el joven peruano Bascco Soyer, volante ofensivo de 17 años que debutó en julio del año pasado, también ha despertado el interés de equipos del exterior. Aunque hasta ahora no tuvo los minutos esperados bajo la dirección de Alejandro Restrepo, no se descarta que sea utilizado en el Clausura. Es importante aclarar que la “joya” aún no inició gestiones con el club para renovar su contrato, el cual finaliza en junio de 2025.





Mercado de pases de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2024:

Altas Bajas Renovaciones Rumores Jared Ulloa Sergio Peña (regreso) Erick Noriega Gabriel Costa (salida) Gonzalo Aguirre Jhoao Velásquez (regreso) Jairo Martínez





¿Cuándo inicia el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1?

El partido que dará inicio al Torneo Clausura será el de Unión Comercio vs. Los Chankas, el viernes 12 de julio. Este enfrentamiento, en el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, promete ser intenso. El mismo día, Deportivo Garcilaso se enfrentará a UTC, y ADT se medirá contra Sporting Cristal. El sábado 13, los gigantes del fútbol peruano harán su debut en el Torneo Clausura. Universitario de Deportes chocará con Carlos A. Mannucci en el Estadio Monumental.

Por otro lado, Alianza Lima visitará a la Universidad César Vallejo en un escenario aún por definir (sería el Mansiche). Los blanquiazules, motivados por el inicio del Clausura y la necesidad de reivindicarse, irán con todo para luchar a fin de año por el título nacional.

La primera jornada del Torneo Clausura concluirá el domingo, con tres duelos. Alianza Atlético jugará contra Atlético Grau, mientras que Cusco FC recibirá a Melgar. Finalmente, Sport Boys se medirá contra Sport Huancayo, cerrando así un fin de semana repleto de fútbol.

Así se jugará la primera fecha del Torneo Clausura.





