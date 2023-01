“Espérame para romper bastantes piernas”, fue el mensaje que Alexander Callens le dejó a Carlos Zambrano, tras confirmarse la llegada del ‘León’ a Alianza Lima, para lo que será la próxima edición de la Liga 1 y, claro, la Copa Libertadores. Aquellas palabras generó expectativa en la hinchada íntima, la misma que comenzó a soñar con la dupla defensiva en el actual bicampeón del fútbol peruano.

“Ayer estuve hablando con Carlos (Zambrano) y lo felicité. Le mandé ese mensajito porque quién no quisiera jugar con él. Siempre he dicho que me gustaría jugar en Alianza Lima. No sé cuándo voy a jugar, pero ya que está él ahí, estuvimos hablando un poco”, sostuvo el zaguero en diálogo con TV Perú Deportes.

Alexander Callens se encuentra en calidad de jugador libre, luego de culminar su vínculo laboral con New York City de la MLS. Con eso confirmado, la posibilidad de llegar a Alianza Lima no se descarta, aunque ello dependerá de la conformación del plantel para 2023, realizada por Guillermo Salas.

En tienda blanquiazul están más que felices con el fichaje de Carlos Zambrano, el mismo que se suma al de Bryan Reyna, Gabriel Costa y otros grandes futbolistas que no solo intentarán el tricampeonato nacional, sino también pelear por meterse entre los protagonistas en la próxima edición de la Copa Libertadores.

La agenda de Alianza Lima

Luego de la ‘Tarde Blanquiazul’, Alianza Lima continuará con sus trabajos de pretemporada: la idea es llegar con todo al choque ante Atlético Nacional por la ‘Noche Verdolaga’. El partido está pactado para el sábado 14 de enero desde las 4:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.

Al ser un compromiso fuera del Perú, el elenco dirigido por Guillermo Salas podrá aprovechar el rigor físico del cuadro cafetero para conocer el progreso de los trabajos que vienen haciendo durante las últimas semanas. De esta manera, podrán evaluar sus fortalezas y falencias.

Lo que también destaca en la ‘Noche Verdolaga’ es que Atlético Nacional le hará un homenaje a César Cueto y Guillermo La Rosa, exfutbolistas que pasaron por sus filas en los años ochentas. Ambos peruanos dejaron gratos recuerdos en tierras colombianas y recibirán un merecido reconocimiento ante el público.





