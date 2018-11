Alianza Lima: Alexis Mendoza confirmó conversaciones para ser técnico blanquiazul

Alianza Lima ha clasificado a la semifinal por el título nacional de la mano de Pablo Bengoechea , pero el entrenador charrúa no continuaría en el cargo. Y como él mismo lo recomendó, el club blanquiazul anda buscando reemplazante y este llegaría de Colombia: Alexis Mendoza confirmó que están en conversaciones.

El ex entrenador de Junior de Colombia habló en el programa 'El Alargue' de Radio Caracol, donde se le preguntó por el interés de Alianza Lima. El DT respondió que el contacto es real, pero que aún están a la espera de cómo acabe el torneo y la decisión de tome Pablo Bengoechea.

"Estamos hablando algunas cositas a nivel internacional. Puede ser algún equipo o una selección; no está definido todavía. Hemos estado hablando por Perú. Hemos estado conversando, pero no hay nada confirmado todavía", señaló el colombiano que no dirige desde abril cuando dejó a Junior de Barranquilla.

Lo que imposibilita a Alexis Mendoza y a Alianza Lima confirmar un acuerdo es que "El técnico que está, todavía está ahí y él está tranquilo hasta que termine su campeonato", indicó.

Pablo Bengoechea anunció que no tiene decidido seguir en Matute por temas personales que resolver en su natal Uruguay y que depende de eso si vuelve a Lima o le pone fin a su paso por La Victoria.

