“En Alianza Lima dejé una buena impresión”, Juan Diego Li habla después de su retiro

Son casi las 9 de la noche. Y en Barcelona aún no oscurece totalmente. Mientras tanto, Juan Diego Li aprovecha el momento para caminar por la ciudad más poblada de España después de Madrid, con la convicción de conocer un poco más de la cultura europea. Eso sí, no se despega de su celular. No solo porque se la pasa conversando por Whatsapp con sus amigos en Perú, sino porque también le interesa alimentarse de las noticias que giran en torno a Alianza Lima , el equipo de sus amores.

Oportunidades tuviste en el fútbol, ¿por qué decidiste retirarte a los 25 años?

Surgieron cosas en el transcurso de la carrera. A esto hay que sumarle las lesiones y otras cosas. Entonces, me convencí de dedicarme a los estudios. Me costó mucho tomar esta decisión. Eso sí, descarto totalmente estudiar para técnico.

¿Cómo se dio la posibilidad de ir a vivir a Barcelona?

Fue una decisión que tomé, valorando temas muy personales. Ahora estudio Administración y Gestión, con la convicción de estar ligado al fútbol. Quiero plasmar mis conocimientos, pero desde otra perspectiva.

¿Tu intención es quedarte por Europa o regresar a Perú?

En tres años (tiempo que dura la carrera) pueden pasar muchas cosas. Hay tiempo para analizar eso, pero me gustaría volver.

¿Y si es para trabajar en Alianza Lima mejor aún?

Mi cariño hacia Alianza es grande, soy hincha, sigo al equipo y sería lindo trabajar en la institución. Se están haciendo bien las cosas. Es un club serio. Eso se ve reflejado en los resultados.

¿No te sentiste valorado en el fútbol peruano?

Con lesiones y más cosas, es complicado. El fútbol es de momentos. Sí me sentí valorado. Estuve en buenos equipos. Ahora, los hinchas me escriben, porque en Alianza Lima dejé una buena impresión.

Pablo Bengoechea te consideraba…

No me arrepiento de haber tomado esta decisión. No es un retroceso.

¿Extrañas el país?

Sí, mucho. Pero es parte de. Como futbolista, viví en Dinamarca y me tuve que acostumbrar. La vida continúa […].

