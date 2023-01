Alexander Callens tenía una deuda consigo mismo, tras dejar Europa hace siete años, para probar suerte en el fútbol de Estados Unidos. Luego de una larga espera, el defensa nacional cobró su ‘revancha’ y está de nuevo listo para jugar LaLiga de España con el Girona FC. ¿Qué dijo el jugador en su presentación y qué esperan de él? Las palabras del zaguero de la Selección Peruana en conferencia de prensa.

“Siempre ha sido mi ilusión volver a Europa, soy una persona competitiva, quiero más. Girona me ha dado esta oportunidad, estoy contento e ilusionado, hoy tuve el entrenamiento completo con el grupo, el entrenador es muy exigente y eso me gusta”, manifestó el central de la ‘Sele’ a los medios de comunicación.

Asimismo, el exNew York City aseguró que “tenía una revancha y creo que ya estoy aquí, esperando mi momento para demostrar todo lo que he madurado y aprendido”. Sin embargo, si de puntos a favor se trata, además de contar con la nacionalidad española y un buen CV internacional, confesó que “siempre espero mi momento para demostrar todo eso en la cancha”.

Si bien la experiencia en la MLS ha sido más que fructífera para Callens en las últimas temporadas, incluyendo la Copa de Campeones, su último duelo oficial lo jugó hace más de dos meses con el combinado nacional, en el amistoso contra Bolivia, donde estuvo los 90 minutos.

“Mi último partido fue el 19 de noviembre con Perú, de allí estuve entrenando en la FPF, entrené con la Sub-20, no he hecho nada diferente, fútbol todavía no he hecho. Hoy entrené con el equipo, me sentí muy bien y vamos a ver durante la semana”, confesó, por lo que hizo énfasis en llegar a su máximo potencial para el bien del equipo, a la espera de ser titular y sumar para el equipo, en su misión de ascender en la tabla de posiciones de LaLiga.

En ese sentido, expresó que trabajará duro en los entrenamientos y “esperemos que se pueda llegar a una solución rápida y si juego o no dependerá del entrenador, por mi parte entreno para estar al 100 %”. Ahora, Girona FC enfrentará el domingo al FC Barcelona, ¿estará Callens?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.