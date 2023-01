Jefferson Farfán se retiró del futbol, pero su legado siempre quedará en el recuerdo del hincha de Alianza Lima y la Selección Peruana. En esta ocasión, el exfutbolista apareció ante las cámaras para exigir justicia ante una posible estafa de cerca de dos millones de soles. De acuerdo a lo dicho por su abogado, este monto fue notificado en la Fiscalía de Surco, en donde rindió sus declaraciones contra la empresa New Century Films.

La compañía de largometrajes fue la encargada de producir la película sobre su vida llamada: ‘El ‘10′ de la Calle’ que tuvo lugar en los cines peruanos hace algunos años. Aquí se contó pasajes ocultos sobre su paso por distintos clubes en el mundo del fútbol.

El pasado martes 24 de enero, ‘Jeffry’ comenzó los avances legales ante la empresa, debido a que no quieren cumplir con lo que se comprometieron en determinado momento. La negativa de pagar el monto, ha despertado la molestia del ex futbolista quien llevará esta situación al plano legal.

De acuerdo a Farfán, New Century Films le entregaría a él, y a la empresa Lfante Films, un monto de 2 millones 840 mil soles. Por ahora, solo ha pagado 1 millón 86 mil soles por lo que resta 1 millón 700 mil soles por abonar a los involucrados en este acuerdo.

Cristian Navarro, abogado de Jefferson Farfán, mencionó que la denuncia ha sido presentada bajo los cargos de apropiación ilícita y estafa agravada. “Ya va a llegar la justicia”, fueron las declaraciones del ex futbolista en América TV. Actualmente, quedan 60 días para poder resolver esta denuncia.





La respuesta de la entidad

New Century Films no tardó en responder ante esta situación que implica a Farfán y Lfante Films. Para ellos, no existe algo que acordar y toda comunicación se encuentra finalizada. La película, ‘El ‘10′ de la Calle’ se estrenó el 30 de enero de 2020 en los cines peruanos.

“Yo no le debo nada a nadie. Ni a Farfán ni a Lfante Films. No porque lo diga yo, sino porque tiene un contrato con esa empresa. Si tiene un contrato conmigo que lo muestre”, puntualizó uno de los representantes de la empresa que también es una filial de Warner Bros.





