Los registros dicen que Andrés Andrade defendió la camiseta de Alianza Lima en 13 partidos de la Liga 1 Betsson y 181 minutos de la Copa Libertadores. Si bien el volante colombiano no estuvo el tiempo que esperaba en toda la temporada, para el hincha y, por supuesto, la institución, su entrega (y talento) no está en discusión. Por ello, las muestras de afecto llegaron a lo largo de las últimas semanas, cuando el exjugador de Atlético Nacional se operó de la rodilla en tierras cafeteras.

En medio de su recuperación, Andrés Andrade agradeció el apoyo que recibió de los victorianos a lo largo de este tiempo. “Han estado muy pendientes, estoy totalmente agradecido con Alianza Lima por cómo se han comportado, porque han estado apoyando. Supieron comprender que, para mi tranquilidad mental, era importante hacer mi cirugía acá en Colombia. Espero me puedan esperar y tener esa revancha de volver a jugar”, dijo en Win Sports.

El volante colombiano, a su vez, indicó que “los tiempos (de recuperación) va dependiendo de cada persona. Siempre se dice que esta lesión para volver a jugar son siete meses, así que esperemos estar antes, porque el doctor ya fue muy claro y estricto conmigo y me dijo que no me iba a dejar jugar antes”.

Finalmente, el jugador de Alianza Lima agregó: “He tenido pocas lesiones en mi carrera y en las pocas lesiones siempre regresé antes. De mis piernas solo había sufrido el quinto metatarsiano, me habían dado tres meses y medio y creo que jugué a los dos meses y una semana. Me recupero rápido y espero que esta vez no sea la excepción”.

La palabra de Larriera tras debutar con Alianza Lima

A pesar de que lleva poco tiempo dirigiendo a los jugadores íntimos, el extécnico de Peñarol aseguró que está contento por la predisposición de los futbolistas y el gran ambiente que existe en La Victoria. “Felicitaciones a los muchachos, al cuerpo técnico y a toda la gente de Alianza, que nos recibieron de muy buena forma y encontré un buen ambiente de trabajo”, comentó.

Respecto al duelo ante el cuadro cusqueño, Larriera sostuvo que “pasando a lo deportivo, comenzamos complicados, pero el empate llega como premio a la búsqueda, al riesgo. El empate pone un poco más de justicia por lo que fue el trámite. Desde lo estadístico, el equipo generó más situaciones y encontramos con un poco más de justicia con el gol de Concha”.





