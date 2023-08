Este martes, la Quinta Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer confirmó que presentará un recurso de queja, luego de que Corte Superior de Justicia de Lima declarara improcedente el pedido de realizar un proceso inmediato contra Ángelo Campos, quien fue denunciado por agresión en contra de su expareja (Yharif Figueroa). De momento, el caso continuará por la vía ordinaria y con el guardameta de Alianza Lima en libertad.

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público dio a conocer que la “Quinta Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer (Primer Despacho) presentará recurso de queja por denegatoria de apelación a decisión del juzgado que declaró improcedente el requerimiento de proceso inmediato contra Ángelo Campos Turriate”.

Asimismo, agregaron que “el proceso inmediato solicitado se sustentó en flagrancia delictiva y en la existencia de evidencia probatoria recabada por el Ministerio Público”. Cabe señalar que el último lunes, el portero del club victoriano quedó en libertad, tras el veredicto del Segundo Juzgado de Investigación de Surco de la Corte Superior de Justicia de Lima, el cual precisó que “la representante de la Fiscalía de la Nación deberá emitir la disposición que corresponda o formalizar la investigación preparatoria”.

Horas antes de la decisión de la Corte Superior de Justicia, Tania Turriate, madre y abogada del guardameta blanquiazul, señaló que aún hay “pericias que están por realizarse”. “Todavía hay un plazo que hay que cumplir, y es hasta el martes. Hay que ver que se hagan las diligencias correctamente”, señaló.

¿Qué dijeron Mauricio Larriera y Hernán Barcos sobre el tema?

El DT blanquiazul tuvo unas palabras sobre el tema que rodea a Ángelo Campos. “Hoy ese tema está en manos de la justicia, y lo que yo invito es a no estigmatizar, porque no tenemos información. En la interna se manejó como siempre, tratando de naturalizar las cosas, protegiendo al ser humano primero. No estigmaticemos porque no tenemos la información, de eso se encarga la justicia. Yo no tengo autoridad para juzgarlo y menos para castigarlo”, apuntó.

Del mismo modo, Hernán Barcos también habló la situación de su compañero y aseguró que aún no han podido mantener comunicación con él. “No hemos podido hablar (con Ángelo Campos). No sé nada de la situación, pero entiendo que la justicia lo resolverá. Además, no soy quién para juzgarlo porque no sé qué pasó”, aseveró.





