Universitario de Deportes no descarta seguir peleando por el título del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Si bien el empate frente a Atlético Grau no fue el resultado esperado, estar a dos puntos del líder (Sporting Cristal) les da la chance de seguir en carrera y, en especial, mantenerse vivos en la pelea por el campeonato. Para ello, deben reducir el margen de error, pues en los siete partidos que les queda no deben perder más puntos.

Con esto en mente y pensando en las ausencias que tendrá el equipo, debido a los partidos de la Selección Peruana, es preciso contar con todos los jugadores en perfectas condiciones para conseguir los objetivos. Uno de los que se espera tener pronto en las canchas es Emanuel Herrera, que sigue su proceso de recuperación, tras sufrir una talalgia en el pie izquierdo, durante el duelo contra Unión Comercio, a mediados de julio.

El atacante pudo estuvo ausente en los duelos contra Carlos A. Mannucci, Melgar, Binacional y ADT, para volver en el encuentro frente a Deportivo Garcilaso; sin embargo, en los 21 minutos que jugó volvió a sentir molestias, por lo que el equipo técnico prefirió que no vaya a Piura para el choque contra los ‘albos’. Ahora, pensando en el partido contra Deportivo Municipal, que se juega hasta el domingo 10 de setiembre, se tenga el tiempo suficiente para tener de vuelta.

Cabe señalar que la jornada 12 del Clausura se disputará en dos fines de semana. Arrancará este sábado 2 de setiembre con cinco partidos hasta el lunes 5, pero se continuará jugando el siguiente sábado 9 hasta completar los nueve compromisos que corresponde por fecha. En este caso, los ‘cremas’ jugarán hasta el siguiente fin de semana, eso sí, tendrían bajas importantes, como la de Alex Valera, Piero Quispe, entre otros, al ser llamados a la ‘bicolor’, para los duelos de las Eliminatorias.

Los números de Herrera

Desde su llegada a Ate, Emanuel Herrera ha sumado 30 partidos con la camiseta de Universitario, 23 por el torneo local y siete por la Copa Sudamericana. Asimismo, anotó durante estos encuentros un total de ocho goles, cinco de ellos en el Apertura y uno en el Clausura, además de tener dos asistencias.

Un detalle importante es que, desde su llegada, pudo ganarse la confianza de Jorge Fossati, quien vio en él, así como en Alex Valera, dos anclas importantes para el ataque merengue. De allí la urgencia de su recuperación, para así contar con él, ante la ausencia de Valera en las siguientes semanas. Aunque, no se puede negar que el cuadro estudiantil también posee otros nombres en los que se puede apoyar, como el caso de Alexander Succar y Marco Saravia.





