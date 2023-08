César Vallejo no cerró la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson como esperaba. La derrota frente a Deportivo Garcilaso lo aleja cada vez más del objetivo de estar la siguiente temporada en un torneo internacional, ya que, en lo que va del año, se ubica en le puesto 10 del Acumulado. Si bien le quedan siete partidos por jugar, ya no deben cometer más errores, aun si su entrenador no se encuentra presente en el banquillo.

La organización del campeonato local publicó la lista de sancionados que no estarán en la fecha 12 del Clausura, entre los que figura Sebastián Abreu y su comando técnico. El estratega uruguayo fue expulsado del duelo contra ADT, por la fecha 10, por reclamar la extensión del partido, pasado los seis minutos que habían agregado a los 90′ iniciales. Sin embargo, la suspensión de dos fechas, además de la roja, también se debió a los actos de violencia ocurridos.

Y es que, tras recibir la roja, el DT reaccionó pateando un balón dentro del campo, lo que provocó que se paralicen las acciones en el campo de juego, para luego golpear la pantalla del VAR, dejando que esta caiga al piso y se rompa. Si bien posteriormente el ‘loco’ admitió la falta y aseguró que correría con los gastos ocasionados, ello no evitó que fuera suspendido por dos jornadas (ante Deportivo Garcilaso, que se jugó el último lunes, y frente a Atlético Grau).

El técnico ‘poeta’, de momento, ya emitió las disculpas del caso y no ha vuelto a pronunciarse sobre este incidente. “Asumo la responsabilidad de las acciones indebidas como entrenador. Es el primer paso a poder seguir caminando en el fútbol”, sostuvo el técnico ‘poeta’, en diálogo con RPP. Asimismo, precisó que “no hay agresión física. Me haré cargo de los gastos para reponer el monitor”.

Solicitud de audios

Lo ocurrido en el duelo con ADT trajo de vuelta la polémica del uso del VAR, ya que -desde Trujillo- consideraron que no hubo un arbitraje justo en dicho compromiso. Por ello, la Universidad César Vallejo emitió un comunicado donde indicaron que solicitarán “los audios del VAR que acreditarían la razón por la cual el árbitro principal hizo caso omiso a las advertencias de la primera asistente, Gabriela Moreno, la cual dio cuenta hasta en 4 oportunidades que se estaba jugando un sobretiempo fuera de lo reglamentario”.

Esta no es la primera vez que los clubes piden los audios del VAR para averiguar por qué hubo o no determinada falla en el arbitraje. En la reciente fecha también hubo quejas contra el sistema de videoarbitraje, debido a la ausente de este durante varios minutos en los partidos de Cienciano frente a Carlos A. Mannucci y también en el de Melgar contra Sport Huancayo.





