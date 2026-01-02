Sigue en casa: Alianza Lima confirmó la renovación de Paolo Guerrero para el 2026

La noticia que toda La Victoria esperaba finalmente se hizo realidad en una fecha cargada de esperanza para el pueblo aliancista. El 1 de enero, mientras el país celebraba el inicio del nuevo año y el onomástico del propio futbolista, Alianza Lima oficializó la continuidad de Paolo Guerrero para la temporada 2026. Esta renovación no solo asegura la presencia del máximo referente ofensivo del país, sino que envía un mensaje de estabilidad tras un mercado de pases movido en Matute que se prepara para el debut en la primera fase de Copa Libertadores.

El “Depredador”, quien demostró su vigencia goleadora en la campaña anterior, asumirá nuevamente el liderazgo de un plantel que tiene la obligación de pelear el título nacional. Con este anuncio, el club reafirma su confianza en la jerarquía del delantero para comandar el ataque en los desafíos internacionales que se avecinan próximamente.

Lo llamativo del anuncio fue el momento estratégico en que se produjo a través de las redes sociales oficiales del club íntimo. La noticia de la permanencia de Guerrero se dio apenas minutos después de que se hiciera oficial la partida de Hernán Barcos al FC Cajamarca.

Este movimiento comunicacional buscó calmar las aguas entre la afición, que asimilaba la salida del “Pirata” mientras celebraba la renovación de su otro gran estandarte. “Seguimos juntos, seguimos creyendo”, fue el mensaje que acompañó la publicación oficial en la cuenta de X del equipo.

El atacante nacional fue una pieza determinante en la estructura ofensiva del conjunto blanquiazul durante todo el año pasado. Sus números respaldan plenamente esta extensión de contrato, demostrando que su capacidad definidora se mantiene intacta a pesar del paso del tiempo en su carrera.

En total, Guerrero disputó 38 partidos oficiales en los que logró registrar la importante cifra de 18 goles y brindó 3 asistencias. Su presencia en el área fue vital para que Alianza Lima se mantuviera en la pelea por los objetivos principales en todas las competiciones.

La dirigencia blanquiazul infló el pecho de orgullo al confirmar que el capitán de la selección seguirá vistiendo los colores de la institución. La planificación para el 2026 contempla a Paolo como el eje central del ataque tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Esta firma representa la cuarta renovación oficial que anuncia el club de cara a la próxima temporada que está por iniciar. Previamente, la institución ya había asegurado la continuidad de figuras clave como Eryc Castillo, el defensor Renzo Garcés y el portero Ángel de la Cruz.

¿Es el último año de Paolo Guerrero?

A sus 41 años, Paolo Guerrero afronta el final de una extensa y exitosa carrera y aunque previamente no quiso ponerle fecha a su retiro del fútbol, el goleador de Alianza Lima anunció en una de sus más recientes entrevistas que el 2026 será el año que cuelgue los chimpunes.

“Jugar todo el 2026 y después ya decirle adiós al fútbol. Esa es mi idea... así es el fútbol, en algún momento iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar lo que resta de este año y si Dios quiere poder jugar el próximo año y después en cerrar de buena manera”, señaló el ‘Depredador’ a Nativa TV.

