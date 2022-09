El último miércoles Alianza Lima consumó una importante victoria sobre Melgar (2-0), la cual le sirvió para repuntar en el Torneo Clausura y meterse en la pelea por el título. En dicho compromiso, uno de los jugadores claves fue Arley Rodríguez, quien aplicó todo su despliegue por la banda derecha para hacerle la vida imposible a los ‘Rojinegros’. Lamentablemente a poco de finalice el primer tiempo recibió una tarjeta amarilla y se perderá el siguiente duelo de los ‘Íntimos’ por acumulación.

Precisamente este viernes el colombiano se refirió al respecto, en diálogo con ‘GOLPERU’. El atacante lamentó no poder estar ante la Universidad San Martín, pero aclaró que hinchará por sus compañeros para que sigan remando hacia el objetivo que se han trazado para esta etapa del campeonato.

“Me duele mucho no poder estar en este partido, más aún porque en el transcurso del año pude estar poco como titular y, ahora que ‘profe’ Guillermo me está dando la confianza, me hubiera gustado jugar este encuentro”, comentó el exjugador de Carlos A. Mannucci.

Sobre los partidos que le quedan a Alianza Lima, Arley Rodríguez considera que todos serán finales y deberán afrontarlas como ante Melgar. De esa manera se mantendrán vivos hasta la recta final del Torneo Clausura.

“Más allá de los rivales que tengamos al frente nos quedan siete finales para lograr el título. Si queremos campeonar, ante San Martín tenemos que salir con la misma mentalidad como lo hicimos frente a Melgar. Tenemos que ir paso a paso, sabiendo que los otros rivales que también pelean los primeros lugares tienen cruces directos entre ellos”, acotó el ‘colocho’.

Sobre este último repunte que han tenido después de los resultados positivos ante Carlos Stein y Melgar, Arley valoró la importancia de Guillermo Salas en la mentalidad del equipo. “El ‘profe’ ‘Chicho’ te mete en la mente que eres el mejor así no lo seas y que tienes que salir a comerte el mundo”, puntualizó.

Arley Rodríguez llegó a Alianza Lima proveniente de Carlos A. Mannucci. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

Alianza Lima rompe récords en la Liga 1

Los récords están para quebrarse y eso lo sabe muy bien la hinchada de Alianza Lima, que responde en cada fecha que el conjunto blanquiazul juega de local. Así, hasta el encuentro disputado el último miércoles contra Melgar (ganaron 2-0 con goles de Pablo Lavandeira y Hernán Barcos), el campeón peruano ha recaudado 16 385, 279.55 soles por concepto de taquilla. Sí, otro motivo para festejar en La Victoria.

Luego de imponer un récord de taquilla (13 656,850.24 soles) en el partido ante Alianza Atlético, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2022, los blanquiazules disputaron cuatro cotejos en calidad de local (Sport Huancayo, Universitario, Cantolao y Melgar) y sumaron un total de 3 380,422.01 soles.

A los dirigidos por Guillermo Salas les resta jugar cuatro partidos en La Victoria (San Martín, Municipal, Binacional y ADT) por el Torneo Clausura, por lo que es altamente probable que se supere la proyección de 18 millones de soles de taquilla establecida por la administración. Esto, sin contar eventuales partidos por la semifinal y/o final de la Liga 1 2022.





