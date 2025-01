Días antes de que se anunciara la contratación de Néstor Gorosito como nuevo entrenador de Alianza Lima, uno de sus mayores críticos fue entrevistado por varios programas deportivos: Flavio Azzaro, periodista argentino caracterizado por sus opiniones frontales y directas. En todas sus intervenciones, el citado comunicador criticó la decisión del área deportiva blanquiazul en fijarse en ‘Pipo’ y cuestionó su capacidad como director técnico.

No contento con eso, Azzaro estuvo a la expectativa de las primeras semanas de trabajo de Gorosito y, tras la explosión del escándalo por el fichaje frustrado de Brian Farioli, salió a la carga para pegarle a través de su cuenta de X (antes Twitter). “Me cuentan amigos peruanos que el gran ‘Pipo’ ya empezó a hacer de las suyas en Alianza. Yo les avisé”, escribió en la mencionada red social.

Recordemos que Farioli estuvo cerca de convertirse en nuevo fichaje de Alianza Lima y todo se truncó luego de que no pasara los exámenes médicos de rutina. El mediocampista fue un pedido expreso de Gorosito, pues lo conoce muy bien ya que lo dirigió en Colón de Santa Fe. Si bien el futbolista de 26 años alegó estar bien físicamente, tienda blanquiazul determinaron lo contrario y le bajaron el dedo de manera inmediata.

Flavio Azzaro criticó a Néstor Gorosito en sus redes sociales. (Imagen: X)

Azzaro conoce a Gorosito a la perfección, pues siguió toda su carrera como entrenador en el fútbol argentino. Así pues, en una entrevista a finales de noviembre con el programa Sin Cassette, Flavio disparó con todo y no se guardó nada. Al ser consultado sobre los antecedentes de ‘Pipo’ y su metodología, sostuvo que es un director técnico al que no le gusta trabajar y utilizó calificativos muy fuertes para describirlo.

“Pobre el equipo más popular de Perú. ¿Ahorita hay mercado de pases? Bueno, síganlo de cerca. Prepárense, con mucha suerte. Gorosito es un muchacho que no trabaja, en épocas donde vos tenés que agudizar el ingenio en el mercado de pases, tenés que trabajar. Y a ‘Pipo’ le gusta tomar sol, hablar boludeces. La carrera de Gorosito es bastante sobrevalorada, a mi criterio”, manifestó.

En esa misma línea, Azzaro hizo un recorrido por los clubes en donde dirigió Gorosito y resaltó sus malas experiencias en River Plate, Nueva Chicago y Colón de Santa Fe. “En Argentina solo le fue bien en Tigre, a River lo mandó a la B, con Nueva Chicago fue parte del descenso, a Colón lo mandó a la B. ¿Tienen cable acá? ¿Ven los partidos de Argentina? Porque la verdad, contratar a Gorosito...”, apuntó.

Asimismo, le preguntaron sobre por qué si le fue mal en la mayoría de los clubes donde trabajó, casi siempre fue solicitado a lo largo de sus 22 años de carrera como DT. Según sostuvo Azzaro, es porque algunos equipos prefieren llamar a tipos como Gorosito porque la nueva camada suelen palabrear mucho, pero sin darles resultados. En ese sentido, van a la segura y se inclinan por la vieja escuela

“Los técnicos nuevos son unos mentirosos, más mentirosos que Gorosito. Entonces, termina prevaleciendo el aura de los Gorositos de la vida. Ahora todos los técnicos creen que porque se ponen un traje nuevo, dicen palabras difíciles, son buenos técnicos. Y como fracasan un montón, terminan prevaleciendo estos entrenadores que, a mi criterio, para el fútbol moderno deberían modernizarse”, remarcó.

Néstor Gorosito firmó como técnico de Alianza Lima por todo el 2025. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Qué le respondió Gorosito a Azzaro?

Días después de las declaraciones de Flavio Azzaro, Néstor Gorosito se presentó en una entrevista con F90 de ESPN, a propósito del acercamiento concreto con Alianza Lima. En dicho programa confrontó a las críticas sin mencionar el nombre del periodista en cuestión, argumentando que la mayoría de ataques que recibe son orquestados y parte de una campaña para desprestigiarlo.

“Como todo, hay intereses, campañas de empresarios, campañas de periodistas, que les tiran unos ‘mangos’ y hablan boludeces. Hay un montón de las cosas en las cuales yo no entro. Soy un poco bicho raro en ese sentido, no le doy bola a las redes”, comenzó el estratega de 60 años.

“Quien me critica en las redes conmigo está muerto, porque no tengo ni idea, salvo una ‘chancita’ que meto en Twitter, después no le doy bola. Pero voy con muchísima ilusión, Perú es una escuela de fútbol importante, me gusta cómo juega, el ‘Flaco’ Gareca lo hizo bien con la selección, y ojalá le pueda sacar el máximo provecho a los jugadores que tenga”, remarcó ‘Pipo’.





