Si bien el fichaje frustrado de Brian Farioli puso en jaque al área deportiva de Alianza Lima, pues fue un pedido expreso de Néstor Gorosito, no todas son malas noticias en La Victoria. Hace unos días Depor pudo confirmar que los blanquiazules llegaron a un acuerdo definitivo con Miguel Trauco y solo hace falta que estampe su rubrica para que se convierta en una de las ‘bombas’ de este mercado de pases. Así pues, una voz autorizada como la de César Cueto aprobó esta incorporación.

Ambos son zurdos y cuentan con una calidad exquisita para pegarle a la pelota, capaces de pintar la jugada más impensada en un abrir y cerrar de ojos. Si bien Cueto fue volante y Trauco juega de lateral, para el talento que tienen no hay posición que los encasille. “Bienvenido sea. Es un gran jugador. Tiene mucha calidad. Será de mucho aporte al club por su buen juego”, le comentó el exmediocampista al periodista Wilmer Robles.

César Cueto, quien supo salir campeón nacional con Alianza Lima en tres oportunidades (1975, 1977 y 1978), sabe lo que significa llegar a un club como el victoriano y la exigencia que eso supone. A pesar de su pasado en Universitario de Deportes, club del cual es hincha confeso, Miguel Trauco siempre demostró su profesionalismo en cada equipo que defendió y esta vez no será la excepción.

Miguel Trauco negoció con Alianza Lima como agente libre. (Foto: Getty Images)

Las negociaciones con la agencia de representación del ‘Genio’ comenzaron a tomar fuerza tras la venta de Juan Pablo Freytes a Fluminense, donde Alianza se embolsó más de 2.5 millones de dólares por la transferencia del 70 % de su pase. Con esta partida el esquema de Néstor Gorosito quedó huérfano de un lateral izquierdo y era necesario mirar el mercado para apuntar a un elemento de nivel de selección.

Así fue como surgió el acercamiento con Trauco, quien tras el cierre de la temporada 2024 quedó como agente libre luego de no renovar su vínculo contractual con Criciúma. Recordemos que el futbolista de 32 años tuvo una campaña con bastante participación en el balompié brasileño, pero no pudo evitar el descenso de su club a la Serie B tras culminar en la antepenúltima posición del Brasileirao.

En total, el ‘Genio’ disputó 36 partidos con el cuadro del Estado de Santa Catarina, divididos en ocho por el Campeonato Catarinense, 24 por el Brasileirao y cuatro por la Copa de Brasil. Además, marcó dos goles en 1936 minutos jugados a lo largo de la campaña 2024. Aunque no siempre fue titular indiscutible, supo ganarse un espacio para ser importante dentro del esquema del equipo.

Miguel Trauco volverá al fútbol peruano luego de ocho temporadas en el extranjero. (Foto: Getty Images)

Franco Navarro sobre el fichaje de Miguel Trauco

Aunque todavía no hay un anuncio oficial y hace falta que pase los exámenes médicos, Miguel Trauco será futbolista de Alianza Lima por las próximas dos temporadas. Así lo confirmó Franco Navarro, director deportivo de los blanquiazules, quien el último sábado dio una conferencia de prensa luego del amistoso que disputó el primer equipo con la Selección Peruana Sub-20.

“Yo sé que todos están ansiosos por conocer los nombres, pero esto no se trata de competir y ver quién da el nombre más rápido. Mientras no se concrete y supere todas las exigencias del club no se puede salir a decir ningún nombre, pero Miguel (Trauco) ya está con nosotros por dos años. Mañana (hoy) llegará y se hará los exámenes médicos para el lunes ponerse a las órdenes del cuerpo técnico”, señaló el ‘Pepón’.

De esta manera, Trauco arribará el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez este domingo e inmediatamente será sometido a los exámenes de rutina antes de estampar su firma. Si bien Brian Farioli no cumplió con las exigencias físicas que le pedía Alianza Lima, esto no pasó con el lateral Guillermo Enrique y el volante Fernando Gaibor, quienes durante los últimos días fueron presentados oficialmente a través de las redes sociales del club.

Franco Navarro es el actual director deportivo de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)





