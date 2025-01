Como respuesta inmediata a lo que mencionó Brian Farioli, algunas horas antes, desde Alianza Lima ya hubo un pronunciamiento respecto a lo dicho en torno a las condiciones físicas del jugador. Franco Navarro, Director Deportivo de Alianza Lima y encargado de tomar las decisiones respecto a los fichajes del conjunto blanquiazul, no se guardó nada al explicar la situación en la que se encuentra el futbolista que incluso tendría pensado demandar al club por no cumplir con lo que le prometieron.

Ha sido un vaivén de respuestas lo que se ha vivido toda la mañana tras lo sucedido con uno de los nuevos refuerzos aliancistas que estaría próximo a perderse la oportunidad de ponerse la ‘blanquiazul’. Es que, de acuerdo a lo mencionado por Franco Navarro en una conferencia de prensa de último minuto en EGB, el jugador no está apto para formar parte del club.

“Todavía el jugador no está apto para que hoy o mañana se una a nosotros. En ese sentido nosotros vamos a respetar lo que nos ha dicho el área médica que es que todavía está en proceso de recuperación y no existe ninguna posibilidad de traer a un jugador que no esté en condiciones para entrenar”, mencionó en las instalaciones de Lurín.

Además, en un intento de deslindarse de la completa responsabilidad de dicho fichaje, el ‘Pepón’ recalcó que la llegada de Farioli se dio por un pedido explícito de Néstor Gorosito. “Sabíamos de los antecedentes, pero este fue un pedido del cuerpo técnico y nuestra intención era incorporar las recomendaciones. Por ese lado, manifestaron que estaba en perfectas condiciones, pero el área médica, después de una exhaustiva y minuciosa revisión, llegó a la conclusión que no está apto para entrenar y jugar con nosotros”, añadió.

Ahora la decisión que tomará el club de La Victoria, será anunciada en los próximos días teniendo en cuenta que ‘Pipo’ también se negó a mantener relación con el argentino que un principio recomendó. “Si está lesionado, no hay forma” fue lo que contó Navarro respecto a lo que Gorosito le había expresado.

El argentino solo jugó 8 partidos en la temporada 2024 (Foto: @cacc_sde)

¿Farioli demandará a Alianza Lima?

Luego de mostrar su descontento con los resultados de los exámenes médicos que le fueron realizados, Brian Farioli decidió no quedarse de brazos cruzados y también intimó al equipo blanquiazul poniéndole un plazo de 5 días para resolver su situación, de lo contrario los podría demandar ante la FIFA por “daño y perjuicios”.

Ante esto, Franco Navarro también mostró seguridad sobre el futuro de Alianza Lima. “Nosotros actuamos de buena fe y no hemos firmado ningún contrato. A todos los jugadores se les manda una carta oferta en la que hay una cláusula que señala exactamente que el que no supera los exámenes médicos, no firma ningún contrato profesional. Así que eso es todo lo que puedo decir de Farioli”, culminó.





