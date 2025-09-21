En Alianza Lima comenzó la evaluación de la temporada 2025 para proyectarse hacia lo que será el 2026 y saber con qué elementos contarán. Desde tienda blanquiazul, todo cabe indicar la renovación de Néstor Gorosito como director técnico y, en ese sentido, hay otros nombres que podría extender su estadía por La Victoria. Uno de los que apunte a quedarse es Alan Cantero, quien se encuentra a préstamo desde Godoy Cruz.

El 2025 de Alan Cantero refleja un camino de ascenso en Alianza Lima. En primera instancia, el argentino se ubicó como un extremo y tuvo opción de ser delantero central; sin embargo, algunas lesiones determinaron que la reubicación en el campo. En ese sentido, fue retrasado hasta la volante.

La lesión de Pablo Lavandeira abrió un espacio para Cantero y fue así que se quedó en los titulares. Sin embargo, un desgarro miofacial lo apartó del último tramo en Copa Libertadores por la fase de grupos. Eso sí, desde su regreso, mostró un excelente rendimiento en cualquier sector del campo.

Alan Cantero. (Foto: Getty Images)

Contando estos detalles, de acuerdo al periodista José Varela, Alianza Lima tiene en los planes al argentino de 27 años. Desde tienda blanquiazul existe la idea de ejecutar la opción de comprar para obtener el mayor porcentaje de sus servicios, pensando también en una posible venta.

La polifuncionalidad es uno de los puntos claves para esta decisión; además, la edad lo respalda en cuanto a proyección para la siguiente temporada. El único factor a tener en cuenta son las lesiones que podría aquejarlo, poniéndole trabas también a su desarrollo profesional.

En total, Alan Cantero ha jugado 24 partidos oficiales con la camiseta de Alianza Lima. Su mayor presencia se dio en el Torneo Apertura de la Liga 1 (10), seguido por la Copa Libertadores (6) y misma cantidad en Copa Sudamericana (4) como el Clausura (4). Por lo pronto, lleva 4 goles anotados.

Alan Cantero llegó a Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima cuenta con tres futbolistas en calidad de préstamo. Alan Cantero llegó procedente desde Godoy Cruz y Guillermo Enrique desde Gimnasia de Argentina. Ambos tienen opción de compra, pero la primera noticia es sobre el volante, quien se habría ganador la confianza de Néstor Gorosito.

Por otro lado, está Pedro Aquino quien arribo para el Torneo Clausura y aún pertenece a Santos Laguna de México. ‘La Roca’ ha manifestado su comodidad por tener continuidad, pero su vínculo con los ‘Guerreros’ es hasta 2027 y, de ejecutar su compra, la cláusula excedería en el presupuesto de Alianza Lima.

TE PUEDE INTERESAR