Este lunes 22 de setiembre, volveremos a ser parte de un nuevo momento para la historia del fútbol: la entrega del Balón de Oro 2025. Con una serie de candidatos, desde la revista France Fotball elegirán al mejor de este periodo en el Teatro de Chatelet, ubicado en la ciudad de París. Si bien no hay un veredicto oficial, en redes sociales comenzaron los rumores y señalaron a quien obtendrá la presea, catalogándose también como uno de los mejores del mundo.

De acuerdo a una lista publicada por el periodista Pablo Giralt, Lamine Yamal se quedará con el Balón de Oro 2025 con un total de 805 puntos. El joven futbolista español cumplió una excelente temporada tanto a nivel de clubes como en la Selección de España. Es más, llegó a la final de la Nations League. Con 18 años de edad, dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad.

Desde su país de origen, apuntan que también tiene todo listo para su asistencia a la ceremonia. A pesar de estar lesionado, no se perderá esta gala, por lo que irá acompañado de una comitiva de cerca de 20 personas, en donde la mayoría serán familiares para presenciar la entrega.

Además, se añade que el internacional con la Selección de España alista una fiesta privada, en caso gane el trofeo que entrega la revista France Football. “Lucirá vestimenta de Dolce & Gabbana, que también vestirá al crack del Barça, reflejando la magnitud del acontecimiento”, contaron.

Lista filtrada del Balón de Oro 2025. (Foto: Pablo Giralt / X)

Ousmane Dembelé es el que sigue en la lista, ocupando el segundo lugar con 800 puntos obtenido, muy cerca del español. El ‘Mosquito’ tuvo una gran temporada con PSG en la Ligue 1, pero su pico más alto fue en la Champions League, llevando a la escuadra parisina a su primer título internacional.

Con una mayor diferencia en cuanto a puntos (643), Vitinha se ubicó en el tercer lugar de la lista. También de PSG, fue parte del primer título de PSG en Champions League y ganó la Nations League con Portugal, siendo uno de los ejes y socio de Cristiano Ronaldo en esta corona.

Raphinha, de gran año con Barcelona, está en el cuartos lugar, seguido por Mohamed Salah quien, a pesar de los rumores de su salida de Liverpool para el periodo 2025/2026, renovó su vínculo con los ‘Reds’ y es uno de los consolidados en la institución.

Desiré Doué es una de las sorpresas en esta lista porque, si bien no es titular indiscutible en PSG, tuvo oportunidad de manera continua en la Champions League. Situación similar para Nuno Mendes, quien ocupa la posición de lateral por izquierda.

Kylian Mbappé en el noveno lugar es, quizá, uno de los nombres más inesperados. ‘Kiki’ no tuvo una buena temporada con Real Madrid porque no ganó LaLiga y quedó eliminado de manera prematura de la Champions League.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro?

La gala de premiación del Balón de Oro de France Football y la UEFA, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, será televisado por TNT Sports, mientras que en España se verá por DAZN y Movistar Plus.

