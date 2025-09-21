Raúl Ruidíaz habló sobre su presencia en el Museo de Universitario. (Foto: Liga 1)
Raúl Ruidíaz habló sobre su presencia en el Museo de Universitario. (Foto: Liga 1)

El delantero peruano respondió sobre el retiro de su imagen del museo de la institución crema. Además, habló sobre su presente en Atlético Grau y el vínculo con el club de Piura.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS