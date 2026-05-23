Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 en el estadio Estadio Alejandro Villanueva, en una noche redonda en Matute que terminó con celebración total y consagración del primer torneo corto del año.

El equipo blanquiazul fue ampliamente superior y dominó el desarrollo del partido desde el inicio, imponiendo intensidad, orden y eficacia en el área rival. El resultado reflejó el control absoluto de los locales durante los 90 minutos.

Los goles del encuentro fueron obra de Jairo Vélez, Eryc Castillo y Renzo Garcés, quienes sentenciaron una victoria clara que terminó por desatar la fiesta en las tribunas.

Con este triunfo, Alianza Lima aseguró el título del Torneo Apertura 2026, alcanzando su séptima consagración en este formato corto del campeonato peruano, reafirmando su protagonismo en el fútbol local.

Además, este logro se suma a una estadística destacada: en cinco de sus siete títulos de Apertura, el club ha terminado coronándose también campeón nacional a fin de año, consolidando una tendencia de regularidad competitiva.

El pitazo final marcó el inicio de la celebración en Matute, con jugadores, comando técnico e hinchada entregados a la fiesta del campeonato.

Luego del partido, se dio inicio a la ceremonia oficial de premiación sobre el campo de juego, con el estadio aún completamente lleno y vibrando por la consagración íntima.

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Fernando Corcino, junto a Fernando Cabada, fue el encargado de acercar el plato del campeón al estrado para la entrega oficial del trofeo.

Paolo Guerrero tomó el liderazgo en la celebración y llamó a Renzo Garcés para que ambos levanten juntos el trofeo del Apertura 2026, en una imagen de unión total del plantel.

La jornada cerró con un momento cargado de simbolismo cuando Guerrero celebró con el cuadro del Señor de los Milagros, en una noche donde el fútbol, la identidad y la emoción se mezclaron en una nueva coronación blanquiazul.

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