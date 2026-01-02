Alianza Lima no se detiene en su ambición de construir un plantel invencible para la temporada 2026 y ha puesto sus ojos en un refuerzo que podría romper el mercado de pases peruano. Con la llegada de Pablo Guede al banquillo técnico, la dirección deportiva ha intensificado la búsqueda de un central que aporte seguridad y jerarquía internacional a la última línea del equipo. El nombre que ha comenzado a retumbar con fuerza en los pasillos de Matute es el de Mateo Antoni, un joven zaguero uruguayo que ostenta el prestigioso título de campeón mundial.

A pesar de que la pretemporada ya está en marcha y varias piezas han sido confirmadas, la directiva entiende que la llegada de un defensor con este perfil es la pieza que falta para cerrar una estructura sólida. El objetivo es claro: armar un equipo capaz de competir de igual a igual tanto en el torneo local como en la exigente Copa Libertadores.

Según la información del periodista Kevin Pacheco, el interés por Mateo Antoni no es una simple alternativa de mercado, sino un pedido expreso y directo del comando técnico liderado por Guede. El entrenador argentino busca un central con personalidad, salida limpia desde el fondo y el carácter necesario para manejar la presión de un club grande.

Pablo Guede asume la dirección técnica de Alianza Lima tras salida de Gorosito. (Foto: GEC)

El currículum del joven defensor de 22 años es envidiable para su corta edad, habiéndose consagrado campeón del Mundial Sub 20 con Uruguay en 2023. Además, registra títulos importantes en su país con las camisetas de Liverpool y Nacional, lo que garantiza que sabe lo que significa levantar trofeos en el fútbol profesional.

Antoni pertenece actualmente a las filas de Argentinos Juniors, club que realizó una inversión importante por él a inicios de 2025 tras desembolsar poco más de 2 millones de dólares. Sin embargo, su paso por el fútbol argentino no ha tenido la continuidad esperada bajo el mando de los últimos cuerpos técnicos.

Fue el propio futbolista quien rompió el silencio hace unos días en Radio Sport 890 para explicar su situación y el deseo de buscar nuevos rumbos. “Quiero estar en un club en el que me quieran, donde me sienta partícipe del equipo”, confesó el zaguero charrúa en una entrevista que aceleró los rumores.

Mateo Antoni consiguió también el título del campeonato uruguayo en el 2023. (Foto: @maateantoni_)

En dicha conversación, Antoni dejó en claro que su salida de Argentina es prácticamente un hecho debido a la postura frontal de su actual institución. “Argentinos me dijo que priorice buscar equipo porque no me van a tener en cuenta”, declaró el central, abriendo la puerta a su llegada a Matute.

La dirigencia íntima está evaluando proponer un préstamo por un año, una fórmula que permitiría al jugador recuperar ritmo competitivo y al club blanquiazul contar con un refuerzo de élite. De concretarse su arribo, Mateo Antoni se convertiría en el último integrante de la lista de extranjeros de Alianza Lima para esta campaña.

Hasta el momento, el equipo cuenta con los foráneos Guillermo Viscarra, Alan Cantero, Eryc Castillo, Fernando Gaibor y el delantero Federico Girotti. La decisión de la directiva de cumplir el pedido de Guede será determinante para definir si el plantel queda finalmente completo para los retos inmediatos de la Copa Libertadores.

