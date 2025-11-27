El caso de Carlos Zambrano volvió a encender la semana en La Victoria luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidiera admitir a trámite el reclamo presentado por Alianza Lima. La institución íntima, que considera injusta la segunda tarjeta amarilla mostrada al defensa ante UTC en Matute, inició este procedimiento con la intención de habilitarlo para los playoffs, y ahora el expediente comenzó a avanzar dentro de la FPF. La noticia generó expectativa no solo por el impacto deportivo, sino también por los plazos que se manejan y la obligación de que el árbitro Julio Quiroz presente su descargo oficial.

La jugada que originó toda la polémica se produjo en los descuentos del primer tiempo, cuando el árbitro Julio Quiroz terminó impactando con Zambrano dentro del área blanquiazuly, tras la acción, decidió mostrarle la segunda amarilla. En Alianza Lima sostienen que el contacto fue completamente fortuito, sin intención y carente de cualquier elemento que justifique una sanción disciplinaria tan determinante.

Debido a esto, el club presentó un informe acompañado de material audiovisual en el que argumenta que el defensa no realizó ningún gesto antideportivo. El cuerpo legal victoriano insiste en que existió un error de apreciación por parte del juez, razón por la cual solicitaron la rectificación inmediata de la segunda amonestación para que el ‘Káiser’ pueda ser considerado en la ida ante Sporting Cristal.

El avance del trámite fue confirmado por el periodista Kevin Pacheco, quien señaló que la Comisión ya notificó a Quiroz para que entregue su descargo dentro de un plazo de un día hábil. Solo después de ello, el grupo disciplinario estará en condiciones de emitir una resolución final sobre el pedido íntimo.

Para Alianza Lima, la presencia de Zambrano en los playoffs es vital debido a la experiencia que tiene el central en partidos de alta exigencia. Por ello, la institución ha mantenido firme su postura y espera que la revisión del caso se realice con total transparencia, sobre todo considerando que el club considera que la expulsión cambió completamente la lectura del encuentro.

El propio jugador también se pronunció horas después del partido, señalando que la sanción le pareció desproporcionada y carente de sustento. En sus redes sociales, Zambrano expresó que la decisión arbitral dejó la sensación de que existía un criterio previo que influyó en el desenlace de la jugada, lo cual no pasó desapercibido entre los hinchas blanquiazules.

Más allá de las declaraciones, el proceso disciplinario seguirá su curso habitual. La Comisión deberá revisar los argumentos, el video presentado por Alianza y el informe del árbitro antes de determinar si la segunda amarilla será anulada o ratificada, una decisión que influirá directamente en la planificación deportiva del club para los duelos decisivos.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fechas de la llave

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se verán las caras en una llave con partidos de ida y vuelta, válidos por la semifinal de los play-offs para conocer a Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. El primer duelo será el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, mientras que la revancha será el sábado 6 en el Estadio Alejandro Villanueva a la misma hora.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: canales de TV

En cuanto a las transmisiones de ambos partidos entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, estas estarán a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR