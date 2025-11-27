Sporting Cristal avanza en la planificación de su plantel para la próxima temporada y, en ese camino, empezó a cerrar las primeras renovaciones claves. El club rimense ha decidido apostar por mantener la columna vertebral que le dio el cuarto lugar del acumulado y la chance de pelear en los play-offs por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que las conversaciones con varios futbolistas importantes ya llegaron a buen puerto, precisamente antes del duelo ante Alianza Lima en la recta final de la Liga 1.

Según la información del periodista Denilson Barrenechea, uno de los primeros en asegurar su continuidad fue Rafael Lutiger, quien seguirá vistiendo la camiseta celeste tras alcanzar un acuerdo para extender su vínculo. El zaguero, que se ganó el puesto tanto de zaguero central como lateral izquierdo, es considerado por Paulo Autuori y no hubo muchos problemas para su renovación, más allá del interés de Alianza Lima por ficharlo.

Otro jugador que continuará en la Florida es Martín Távara. El mediocampista, formado en el club, está muy cerca de llegar a un acuerdo para alargar su vínculo hasta fines del 2027. En Cristal confían en que su capacidad en el mediocampo será clave con miras al futuro, sobre todo porque este año su buen rendimiento le dio la chance de llegar a la Selección Peruana y también estar en órbita de Universitario de Deportes.

A estas renovaciones se suma también la de Irven Ávila, referente del equipo y una de las voces más experimentadas del vestuario. El atacante de 35 años sigue siendo influyente en el área rival y cargó esa responsabilidad desde mitad de temporada con la partida de Martín Cauteruccio a Bolívar de La Paz. Está acabando el año con 11 goles y dos asistencias en 30 partidos.

Martín Távara renovará con el club hasta 2027. (Foto: Sporting Cristal)

“La directiva de Sporting Cristal mantiene conversaciones con Irven Ávila y hay disposición de ambas partes para alargar el vínculo por una temporada más. La propuesta está hecha pero aún no se cierra la operación”, fue la información publicada por el mencionado periodista en su cuenta de X (antes Twitter). La operación se cerraría en plena disputa de los play-offs.

Eso sí, no todas las situaciones han quedado resueltas. El caso de Leandro Sosa continúa bajo análisis y aún no existe una definición con respecto a su caso. El futbolista uruguayo-peruano está en evaluación, tanto en lo deportivo como en lo contractual, por lo que las conversaciones quedaron en stand by y la directiva tomará una decisión luego de los play-offs.

En medio de estas decisiones también surge un posible movimiento importante: Jhilmar Lora estaría muy cerca de dejar el club. El lateral derecho, formado en casa y con presencia constante desde su debut en 2019 hasta este primer semestre, está cerca de abandonar La Florida. Su panorama en el Torneo Clausura cambió radicalmente, donde jugó apenas tres partidos, y no estaría en los planes de Paulo Autuori.

Si bien aún falta la confirmación oficial, en Cristal ya se preparan para este escenario. La probable partida de Lora marcaría el fin de un ciclo importante en la institución, pero también abriría espacio para nuevos refuerzos, como el ofrecimiento de Hernán Barcos tras abandonar Alianza Lima. El ‘Pirata’ quiere seguir en Lima y en el Rímac podrían evaluar su llegada como jugador libre. Se vienen semanas decisivas.

Irven Ávila cumple su tercera etapa en Sporting Cristal. (Foto: @clubsportingcristal)

