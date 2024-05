Sporting Cristal venció 2-1 a Alianza Atlético y se convirtió en líder del Torneo Apertura 2024 en la Liga 1 Te Apuesto, los celestes mostraron superioridad en el inicio del partido, aunque en los últimos minutos sufrieron más de la cuenta para mantener el resultado. El director técnico del equipo, Enderson Moreira, dio detalles sobre esta victoria y cómo influye para lo que será el próximo partido ante Universitario de Deportes, su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones.

“Creamos situaciones para vencer en el juego. El grupo está preparado para jugar los partidos finales como la que vamos a jugar ante Universitario”, sostuvo, en conferencia de prensa, el estratega brasileño quien llegó en la presente temporada, en reemplazo de su compatriota Tiago Nunes.

Moreira no fue ajeno a las palabras de aliento para Yoshimar Yotún quien sufrió una dura lesión en el partido ante César Vallejo. El capitán de Sporting Cristal no tiene un tiempo de regreso confirmado pero, según comunicado del club, la lesión tiene relación al ligamento de la rodilla.

“Es un jugador muy importante y si bien no está con nosotros, tiene un mensaje de aliento para el grupo”, apuntó. En el partido ante Alianza Atlético, Gianfranco Chávez portó la banda de capitán en reemplazo de ‘Yoshi’. En aquel duelo ante los ‘poetas’ fue Irven Ávila quien tomó el relevo.

La palabra de Nicolás Pasquini

Uno de los jugadores que destacó en el partido fue Nicolás Pasquini, el lateral argentino anotó por primera vez en la temporada y fue así que abrió el marcador. Con la mirada puesto en el próximo (Universitario de Deportes), resaltó la importancia de obtener los tres puntos en casa.

“Sabemos la importancia del partido que viene ante Universitario. Nos quedan 3 finales y el domingo es la primera”, sostuvo en conferencia. Luego agregó: “Será un partido que vamos a estar atentos, ojalá que hagamos un buen papel y saquemos un buen resultado”.

Cristal venció 2-1 a Alianza Atlético por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-1 a Alianza Atlético, Sporting Cristal volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Universitario por la décima quinta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 12 de mayo desde las 6:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App.

El duelo entre bajopontinos y cremas podría ser determinante en el desenlace del primer certamen de la temporada, por lo que ambos cuadros no pueden guardarse nada. Eso sí, los rimenses no podrán contar con Yoshimar Yotún por lesión y será una baja importante en el esquema de Enderson Moreira. Del lado de la ‘U’, Fabián Bustos no estará en su zona técnica tras ser expulsado en el partido frente a ADT, donde los merengues cayeron por 2-0 y dejaron atrás su invicto de 24 encuentros en el campeonato local.





