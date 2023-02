La postura de Alianza Lima respecto a su debut en la Liga 1 2023 se mantiene: no se presentarán el domingo 5 de febrero al estadio Alberto Gallardo para enfrentar a Sporting Cristal. En ese sentido, Carlos Zambrano, zaguero y uno de los flamantes refuerzos del cuadro victoriano para esta temporada, manifestó su respaldo a la decisión tomada por el club y espera que todo se solucione a la brevedad posible.

Tras la salida del entrenamiento de este viernes, el exdefensor de Boca Juniors dialogó con periodistas que lo abordaron y dejó sentada su posición respecto a todo lo que está ocurriendo en el fútbol peruano. El ‘León’ dio detalles de los trabajos del plantel en este fin de semana, los cambios de planes y reveló si concentrarán o no para el compromiso frente a los ‘Celestes’.

“Simplemente estamos esperando que se solucione todo esto, la posición del club la respetamos, estamos con ellos. Sea para bien o para mal, vamos a estar con el club. Lo que nosotros queremos es que se solucione lo más pronto posible por el bien del fútbol peruanos”, comentó. Sobre si concentrarán para el duelo del domingo, añadió: “Todavía no se sabe, todo depende del partido de más tarde, de Cusco FC”.

Finalmente, Zambrano contó que durante las últimas horas muchas cosas han ido cambiando y espera que finalmente todo llegue a buen puerto. “Estamos muy bien, preparados para los que se viene. Días antes pensábamos que jugábamos, ahora todo cambió. Día a día está cambiando mucho la opinión. Esperemos que se solucione pronto”, puntualizó.

Alianza Lima disputará amistoso con Cienciano

Alianza Lima y Cienciano forman parte de los siete clubes opositores a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, tal como lo señalaron en su último comunicado, no se presentarán a sus respectivos compromisos de la fecha 3 del Torneo Apertura 2023, que aparentemente debería iniciar hoy. Por tal motivo, el cuadro cusqueño decidió viajar a Lima para enfrentarse, en un partido amistoso, a los dirigidos por Guillermo Salas.

En el papel, el ‘Papá’ debería viajar a Cajamarca para medirse con UTC en el estadio Héroes de San Ramón, este sábado desde las 3:30 p.m. Sin embargo, el plantel de Leonel Álvarez ya está viajando a la capital para disputar dicho duelo de preparación ante los ‘Íntimos’ en un horario aún por conocerse, pero que está confirmado que será durante la mañana del 4 de febrero.

En lo que respecta a Alianza Lima, como ya es de conocimiento público, no se presentarán al estadio Alberto Gallardo para medirse con Sporting Cristal este domingo desde las 10:00 a.m. Al igual que Melgar, Cienciano, Sport Boys, Deportivo Municipal, Deportivo Binacional y Cusco FC, el equipo La Victoria se mantiene firme en su postura de no participar en el campeonato hasta en la FPF levante la medida cautelar que les impide transmitir sus partidos por el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU).





