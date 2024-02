Sport Boys vs. Garcilaso juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía GOLPERU y Movistar por la tercera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 11 de febrero desde las 4:00 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau, ubicado en el Callao. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias del encuentro.

Sport Boys llega a este partido después de perder por 3-1 a manos de Sporting Cristal, en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Los rimenses fueron ampliamente superiores y se impusieron gracias a los goles de Martín Cauteruccio (2) y Gustavo Cazonatti, mientras que Pablo Bueno descontó para la ‘Misilera’.

Los ‘rosados’ mostraron mucha rebeldía en la etapa complementaria y quizá con un poco más de calma hubieran podido conseguir un épico empate ante los ‘celestes’. El cuadro dirigido por Fernando Gamboa acumula dos derrotas la hilo, pues previamente también había perdido por 1-0 en su visita a Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’, por lo que este cruce con Deportivo Garcilaso será clave para que no comiencen a estancarse en la tabla de posiciones.

Tras el pitazo final, Pablo Bueno conversó con las cámaras de Liga 1 MAX y lamentó haber desperdiciado la posibilidad de sumar en casa. “La sensación final fue diferente, pero perdimos. En casa no podemos perder. No podemos regalar el primer tiempo. Tenemos que jugar todos los partidos como el segundo tiempo, pero todo el partido porque no nos sobra nada. Puertas adentro corregir y el próximo partido a ganar porque no queda otra”, sostuvo.

“Creo que no fue falta de actitud porque la tuvimos. Creo que fue falta de orden, fuimos un equipo partido. Por ser muy efusivos nos desordenamos, ahí me parece que estuvo el error”, agregó, haciendo hincapié en la desorganización que tuvo Sport Boys en gran parte del compromiso, algo que fue muy bien aprovechado por Sporting Cristal para puntuar de a tres en el Callao.

Deportivo Garcilaso, por su parte, llega a este partido después de perder por 2-0 ante Sport Huancayo. El ‘Rojo Matador’ se hizo fuerte en su predio y no permitió que el ‘Rico Garci’ se lleve una victoria a Cusco, gracias al doblete de Lucas Cano. El cuadro cusqueño no la está pasando nada bien, porque previamente había perdido por 1-0 a manos de UTC, en Cajabamba. Así pues, veremos si Gerardo Ameli logra revertir esta tónica negativa que está teniendo su equipo en el arranque del campeonato.

¿En qué canal ver Sport Boys vs. Garcilaso?

El partido entre Sport Boys y Deportivo Garcilaso se disputará en el Estadio Miguel Grau y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de la parrilla de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Garcilaso?

El partido entre Sport Boys y Deportivo Garcilaso está programado para este domingo 11 de febrero desde las 4:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 6:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 5:00 p.m., en México a las 3:00 p.m., mientras que en España a las 10:00 p.m.

¿Dónde jugarán Sport Boys vs. Garcilaso?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR