Este 15 de febrero no fue un día cualquiera en La Victoria. Mientras el primer equipo atraviesa un momento deportivo complejo, la historia volvió a ponerse por delante para recordar lo que significa Alianza Lima. En medio de la reflexión y la exigencia por resultados, el club decidió mirar hacia atrás y abrazar su esencia. Las redes sociales se llenaron de recuerdos, imágenes y mensajes cargados de identidad. Y fue justamente un video institucional el que terminó tocando el corazón de miles de hinchas blanquiazules, que celebran 125 años de vida.

El material audiovisual, publicado en las cuentas oficiales de Alianza Lima, repasa distintos pasajes de su trayectoria, desde sus inicios en la calle Cotabambas hasta las formaciones más recordadas en el fútbol peruano. Pero no se trató solo de títulos o partidos históricos, sino de identidad y pertenencia.

Uno de los momentos más emotivos del video es el homenaje a Alejandro Villanueva, ídolo eterno y símbolo máximo del club. Su figura aparece como representación del talento y la elegancia que marcaron una época dorada, reforzando el vínculo entre pasado y presente.

También hay un espacio especial para Sandro Baylón, recordado con profundo cariño por la hinchada. Su imagen, asociada al esfuerzo y al amor por la camiseta, generó una fuerte, pero positiva reacción.

Sandro Baylón es uno de los símbolos de Alianza Lima (Foto: Difusión)

El video no dejó de lado los capítulos más dolorosos, como la tragedia aérea de 1987. Sin caer en dramatismos, el mensaje resaltó la resiliencia aliancista y esa capacidad de levantarse en los momentos más duros, una característica que el hincha considera parte de su ADN.

Además, se evocaron nombres que construyeron la grandeza blanquiazul a lo largo de las décadas: desde los referentes de los años 70 hasta los campeones más recientes. Todo acompañado de imágenes del estadio de Matute repleto, reforzando la idea de que Alianza es, ante todo, su gente.

El aniversario número 125 llega en un contexto exigente. La reciente eliminación en la Copa Libertadores y el empate ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura han generado cuestionamientos en lo futbolístico. Sin embargo, el mensaje institucional apuntó a la unión y al compromiso por pelear el título nacional en este 2026.

El club también resaltó que su presente no se limita al equipo masculino. El fútbol femenino y el voleibol forman parte del proyecto deportivo que busca seguir sumando logros y consolidar a la institución en distintas disciplinas.

Así, entre ídolos y recuerdos que no se olvidan, Alianza Lima celebró sus 125 años reafirmando su identidad popular. Un aniversario que encuentra al hincha entre la nostalgia y la esperanza, convencido de que la historia obliga a que el cuadro ‘íntimo’ siempre pelee por la gloria.

Alejandro Villanueva. (Foto: Difusión)

TE PUEDE INTERESAR