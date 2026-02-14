Han pasado unos días de la eliminación de Alianza Lima de la fase 1 de la Copa Libertadores ante el modesto club 2 de mayo de Paraguay. El ‘Matutazo’ como lo han denominado en Paraguay tras esa hazaña ha sido un golpe no solo en lo económico sino en lo deportivo, porque no hay margen error y salir campeón a fin de año es una obligación por la inversión económica que se realizó en este 2026.

En esa línea, desde Chile, no son ajenos a la actualidad blanquiazul, Rodrigo Pérez, exjugador de Alianza Lima habló con Depor sobre lo sucedido ante 2 de mayo y su eliminación de la Copa Libertadores.

“Me imaginó lo complicado que es este momento para Alianza Lima sobre todo haber quedado afuera de la Copa Libertadores, sabiendo que la Copa Libertadores anterior fueron protagonistas donde sacaron resultados importantes ante equipos grandes, pero lamentablemente este año no pudieron avanzar”, afirmó en un primer momento Rodrigo Pérez a Depor.

“Es lamentable sobre todo por la gente que quiere mucho al club, imagino, jugadores, cuerpo técnico, no debe ser fácil esta situación, pero el fútbol tiene estas cosas. Envio un cariño a todo el pueblo blanquiazul desde Chile y espero que puedan ir por el título en el torneo nacional”, agregó.

Asimismo, aprovechó la comunicación para enviar un mensaje a Alianza Lima por los 125 años de vida institucional. “Quiero enviar un saludo por su aniversario 125, muy orgulloso de haber sido campeón en el 2006 en el torneo nacional y la verdad que siempre agradecido por el cariño y respeto hacia mi persona. Así que cumplan muchos más años, les mando un abrazo desde Chile y cariño para todos”, sentenció.

Finalmente, como se recuerda Alianza Lima enfrenta este sábado a Alianza Atlético en Trujillo, por la tercera fecha de la Liga 1 Max.

