José 'Chemo' del Solar se clasificó el domingo pasado a la gran En final de la Segunda División con su club, la César Vallejo. Los 'poetas' lograron quedarse con la punta durante casi todo el año y se han visto bastante perjudicados por las bases del torneo. Otros, como Alianza Lima , para 'Chemo', se vieron beneficiados por las bases del Descentralizado 2018.

'Chemo' del Solar, quien es uno de los panelistas de Fox Sports Radio Perú, mostró su descontento frente al hecho que Sporting Cristal haya ganado dos de los tres torneos durante este 2018, y que al final del año, pueda quedarse sin el título nacional.

"Es una locura. Lo que es increíble es que Alianza Lima tenga la posibilidad de ser campeón nacional. Sporting Cristal ha hecho un año sensacional, ha ganado Torneo de Verano, Torneo Apertura, el acumulado y a lo mejor no queda campeón nacional", reclamó 'Chemo' del Solar.

De la misma manera, 'Chemo' del Solar quiso dejar en claro que no es un tema de nombres, pero que si Universitario de Deportes hacía lo mismo que Alianza Lima, también sería "increíble!" El resto de la mesa de panelistas parecía no estar del todo de acuerdo con las apreciaciones del ex entrenador de la Selección Peruana.

