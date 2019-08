Claudio Pizarro le puso fin a la novela sobre su regreso a Alianza Lima

A pesar de los intentos de su padre para que regrese a terminar su carrera en Alianza Lima , Claudio Pizarro aseguró, en una entrevista con el medio alemán 'Weser Kurier', que no se ve jugando fuera de Europa, por lo su llegada al cuadro íntimo se ve cada vez más lejana.

"No creo que tenga sentido jugar fuera de Europa, no me veo estando en un club dentro de un año. Mi objetivo fundamental es terminar mi carrera en buen nivel", sostuvo el 'Bombardero'.

"Preferiría no cometer el error de ir a un equipo al que no le pueda dar nada por tener problemas de lesiones. Me sentiría mal porque quizá tengan grandes expectativas con mi llegada y podría no terminar haciendo justicia", continuó el jugador.

El delantero del Werder Bremen también fue consultado sobre la posibilidad de alcanzar los 200 goles durante esta temporada. Cabe destacar que el jugador tan solo necesita tres tantos para alcanzar esa marca ya que cuenta con 197 goles anotados hasta el momento.



"Creo que las puertas para los goles vendrán y por eso me estoy preparando tanto para la próxima temporada. Llegar a los 200 tantos es uno de los objetivos que me impulsan. Por supuesto que me gustaría marcarlos y mucho mejor si es que hago más", finalizó Claudio Pizarro.

Ronaldinho está quebrado. Aquí el informe de América TV. (Video: América)

Los técnicos que dirigieron a sus hijos en el fútbol peruano [FOTOS]

►Claudio Pizarro se resiste a ser despedido de la Selección Peruana en partido de homenaje

►Para jugar Segunda División: Cienciano no descarta fichar a Ronaldinho tras quebrar económicamente

►La razón por la que Nolberto Solano ‘borró’ a Andy Polar del equipo titular