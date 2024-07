Más allá de haber estado lejos en la lucha por el Torneo Apertura y no pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores, Kevin Serna fue uno de los futbolistas que más subió su cotización en las últimas semanas en Alianza Lima. Su velocidad, regate como también cuota de gol (3 en lo que va del año) permitieron que su valor suba de un millón a 2.5 millones de dólares en total. Y, claro, haberle marcado dos veces a Fluminense también permiten que pueda haber un salto de la Liga 1 al ‘Viejo Continente’, en medio del mercado de fichajes de Europa.

Según pudo conocer Depor, un club de Turquía mostró interés en el colombiano, por lo que aún no puede descartarse su posible pase a Europa. En tanto, en Argentina hubo otro club que buscó al futbolista, pero la situación no avanzó por el tema del cupo del extranjero. En la actualidad, hay sondeos de scouts y empresarios del mundo, como siempre lo hay, pero nada concreto por el momento..

Y más allá de que a todo futbolista emocione un gran contrato en su carrera, lo real es que el número ‘26′ de Alianza Lima está feliz en el club de La Victoria y desea ser campeón nacional junto a todos sus compañeros. Serna viene entrenando con el resto de sus compañeros en el Esther Grande de Bentín, en Lurín, a la espera del debut del cuadro blanquiazul en el Torneo Clausura.

En esta segunda etapa de la Liga 1, los equipos nacionales tienen la misión de llegar en óptimas condiciones, y Alianza Lima y Sport Boys no quieren quedarse atrás. Por ello, ambos equipos agendaron un partido amistoso de preparación.

El enfrentamiento entre blanquiazules y rosados tendrá lugar el sábado 6 de julio a las 3:30 p.m., en el estadio Miguel Grau del Callao. Además, según pudo conocer Depor, el compromiso se jugará con ambas hinchadas, en lo que será todo una fiesta.

Bascco Soyer con ofertas

Por otro lado, también en tienda íntima, las pocas oportunidades de jugar para cualquier futbolista serán una razón poderosa para empezar a ver nuevos horizontes. Ese puede ser el caso de Bascco Soyer, el volante ofensivo de 17 años que debutó en julio del año pasado, pero que -por ahora- no tiene los minutos esperados con Alejandro Restrepo.

En el 2023, el seleccionado Sub20 jugó cuatro partidos, para un total de 58 minutos. En ese sentido, el entorno del futbolista creyó que el ‘Potrillo’ tendría más rodaje en el presente en año, pero no estuvo en los planes del DT para el Torneo Apertura y probablemente tampoco lo esté para este último tramo, dadas las pretensiones del club por querer llevarse el título para estar en la final.

Depor también conoció que la ‘joya’ tiene propuestas del exterior y que aún no hay gestión con el club para la renovación de su contrato, que termina en junio del 2025. El último martes, el Sub 20 se unió al plantel en Lurín y Alejandro Restrepo verá si lo tiene en cuenta o no.

¿Cuándo inicia el Torneo Clausura de la Liga 1?

En cuanto a la Liga 1, el partido que dará inicio al Torneo Clausura será el de Unión Comercio vs. Los Chankas, el viernes 12 de julio. Este enfrentamiento, en el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, promete ser intenso y de ida y vuelta. El mismo día, Deportivo Garcilaso se enfrentará a UTC de Cajamarca y ADT recibirá a Sporting Cristal. El sábado 13, los gigantes del fútbol peruano harán su debut: Universitario de Deportes chocará con Carlos A. Mannucci en el Estadio Monumental.

En tanto, Alianza Lima visitará a la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche. Los íntimos, motivados por el inicio del torneo y la necesidad de reivindicarse, irán con todo para luchar a fin de año por el título nacional.

La primera jornada concluirá el domingo, con tres duelos: Alianza Atlético jugará contra Atlético Grau, mientras que Cusco FC recibirá a Melgar. Finalmente, Sport Boys se medirá contra Sport Huancayo, cerrando así un fin de semana repleto de fútbol.





