Si bien se sabía que Jorge Fossati tenía plena confianza en los llamados jugadores de la ‘vieja guardia’ como Paolo Guerrero, André Carrillo, Christian Cueva y otro más, muchos pensaban que esta Copa América 2024 era una gran oportunidad para que lo más jóvenes puedan demostrar que pueden ser también actores principales en la Selección Peruana; sin embargo, sucedió todo lo contrario y algunos de estos futbolistas con proyección no tuvieron muchas chances en el torneo. Este es el caso de Joao Grimaldo, quien solo jugó 19 minutos frente a Chile en el debut de la ‘Bicolor’ en el certamen y no volvió a pisar el campo de juego en los siguientes dos partidos.

Con 21 años, el futbolista de Sporting Cristal es uno de los exponentes más prometedores de la Liga 1, por lo se esperaba que este torneo internacional fuera un punto de inflexión para que tome protagonismo en el equipo, ya que en los partidos que estuvo en el campo, el canterano del Rímac siempre dejó buenas sensaciones gracias a su velocidad, gambeta y verticalidad para ir al frente, algo que tienen pocos jugadores en la ‘Bicolor’. No obstante, el tiempo de juego de Grimaldo fue muy escazo durante el torneo y quedó la impresión de que debió tener más minutos ante las pocas ideas que tuvo el equipo en ataque. ¿Por qué? Muchos nos hacemos esa pregunta aún.

Los 19 minutos de Joao Grimaldo en Copa América

Joao Grimaldo ingresó sobre los 71 minutos del partido en el debut frente a Chile en reemplazo de Piero Quispe y tomó su lugar en el sistema 3-5-2 como volante interior por izquierda. Jorge Fossati ha utilizado al futbolista rimense en esa posición y le ha dado resultados en los pocos partidos que ha tenido oportunidad de jugar. Contra la ‘Roja’ tuvo mucha movilidad, complicó a los volantes del equipo dirigido por Ricardo Gareca y ayudó en la salida rápida; sin embargo, la posición hizo que siempre quedara muy lejos del arco rival y nunca pudo aprovechar sus características para ser peligroso en el último tercio del campo de juego.

El futbolista no dejó malas estadísticas, pese al poco tiempo que estuvo en el campo. En solo 19′, Grimaldo realizó tres regates, para sacarse dos veces a sus rivales encima; mientras que tres de sus cinco pases fueron a buen puerto, logrando un 60% de precisión; en la parte defensiva tampoco hizo un mal partido y apoyó en la recuperación del balón, ganando tres de sus cinco duelos que tuvo ante atacantes chilenos. De esta manera, se pensaba que el jugador de Cristal pueda ser una opción importante de recambio en los siguientes encuentros, para aprovechar los espacios con su velocidad, pero finalmente no volvió a ponerse la camiseta blanquirroja.

¿Por qué Joao Grimaldo no tuvo más minutos?

Depor se contactó en el técnico nacional, Roberto Arrelucea. “No sé qué pudo haber pasado, pero en líneas generales, esta Copa América debió ser para gente joven y con mayor proyección. No sé hasta que punto pudo haber faltado o no un jugador como él (Grimaldo) porque es muy fácil hablar. Me hubiera gustado que tenga mucha más continuidad como muchos otros jugadores y ver sangre nueva para demostrarle al Perú si hay o no hay. Cuando no se apuesta y se da pocos minutos es difícil una evaluación”, comentó.

El ‘Maharajá' indicó que Fossati debió utilizar el torneo para ver nuevas alternativas. “Perú debió ir a la Copa América pensando en el futuro y el recambio generacional. Me hubiera gustado que vaya al torneo con jugadores jóvenes porque ya sabemos lo que nos pueden dar los jugadores que vienen 8 o 10 años en la selección, pero lo que no sabemos es qué jugadores peruanos podían emerger en esta Copa América. Hay algunos jóvenes de 20, 21 o 22 años que le hubieran servido, así quedemos últimos como hemos quedado. Creo que el aficionado y la gente de fútbol quiere ver si hay nuevos valores porque los futbolistas peruanos jovenes también necesitan de oportunidades, pero él (Fossati) decidió ir con los mismos jugadores y ahora hay mucha más incertidumbre”, añadió.

Por su parte, el actual técnico de Alianza Universidad de Huánuco, Paul Cominges, también opinó. “Eso lo decide el técnico”, expresó el exfutbolista, quien también aseguró que “si no hay generación de juego, juegue quien juegue llámese Grimaldo, Messi o Neymar es muy difícil. Yo no sé si (Joao) Grimaldo hubiera podido cambiar mucho las cosas, pero por qué no jugó más tiempo eso lo conoce el entrenador que lo ve trabajar a diario o alguna conclusión ha llegado a eso y quiere ver a otros jugadores. Igual, la solución de Perú no es que juegue Grimaldo, sino que mejore el colectivo y juegue mejor”, explicó.





