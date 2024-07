La participación de la Selección Peruana en la Copa América 2024 tenía como principal objetivo consolidar un equipo para poder remontar en la Eliminatorias al Mundial 2026, donde la ‘Bicolor’ se encuentra en el último lugar con solo dos puntos en seis jornadas disputadas. Jorge Fossati tenía la gran oportunidad de convivir con el plantel completo y jugar partidos con rivales muy difíciles para poner a prueba a su equipo; sin embargo, la eliminación de la Blanquirroja en fase de grupos con solo un empate frente a Chile y dos derrotas contra Canadá y Argentina -además sin anotar ningún gol en los tres encuentros jugados- dejó más dudas que certezas para lo que será el reinicio del torneo clasificatorio en el mes de septiembre.

Para esta edición de la Copa América, el DT no quiso hacer muchos cambios en el plantel y priorizó a los futbolistas de la ‘vieja guardia’, sumando a algunos jóvenes con proyección y de buen presente para la plantilla. Si bien el equipo dejó buenas sensaciones en lo defensivo, también mostró muchas falencias en la generación de juego y en la definición, lo que haría pensar que el técnico uruguayo podría decidir algunos retornos -como Renato Tapia y Álex Valera- y sumar nuevas piezas para darle más alternativas al equipo, pensando en los partidos frente a Colombia, en Lima, y Ecuador, Quito, por las Eliminatorias.

Perú cayó 2-0 frente a Argentina y quedó eliminado de la Copa América.

¿Se debe seguir apostando por los ‘consagrados’?

Para responder esta pregunta, Depor se contactó con el técnico nacional, Javier Arce, quien aseguró que es muy complicado que Jorge Fossati pueda prescindir de los jugadores con más trayectoria. “Pretender hacer muchos cambios con mucha gente joven es un riesgo. Si el técnico asumió jugar con gente de experiencia y por ahí algunas inclusiones de gente joven como Quispe o Grimaldo, ya en el camino es difícil cambiar esa perspectiva y esa dirección que le quiso dar el técnico”, explicó el ex DT de equipos como Deportivo Binacional, Cusco FC, Atlético Grau y Sport Huancayo.

Por otro lado, el periodista Carlos Univazo también dio su punto de vista y aseguró que “hasta cierto punto deben seguir los que estén en buenas condiciones físicas, pero deberían tener más oportunidad los jugadores más jóvenes. Fossati utilizó la Copa América para amoldar a los jugadores a su 3-5-2 más que para buscar nuevas alternativas. Él ya ha dicho que muere con este grupo. Entonces lo único que quiso es perfeccionar el sistema y no sé si le de mayores oportunidades a los jóvenes”, comentó.

Mientras que el entrenador Roberto Arrelucea indicó que le hubiera gustado que se apostara por más jóvenes en la Copa América y recordó lo sucedido en el proceso del ‘Tigre’, cuando hizo una renovación de su equipo en el 2016. “Así nació el tema de Gareca, donde no le daban resultados los supuestos jugadores que él creía que podían ponerse el equipo al hombro y al final terminó apostando por los jugadores de la liga local. A veces nosotros somos desmemoriados en el fútbol. Al jugador peruano hay que darle la posibilidad y la confianza para que ellos también se pongan la camiseta y con la juventud que tienen, así como el deseo de mostrarse internacionalmente, eso ayuda en la producción”, indicó.

Los ‘refuerzos’ que necesita Perú

No es secreto que la Selección Peruana tiene un universo limitado de futbolistas. Por ello, la ‘Bicolor’ necesita de todos los jugadores posibles. En ese sentido, el ‘Nono’ debe ver si decidir las vueltas de Renato Tapia y Pedro Aquino para darle más alternativas a su mediocampo, así como también la de Álex Valera para sumar uno elemento más al ataque. Asimismo, un futbolista al que extraño mucho es a Yoshimar Yotún, pero que por su lesión de gravedad no podrá jugar lo que resta del 2024 y recién lo tendría para el próximo año.

Renato Tapia no jugó la Copa América con Perú, tras no llegar a un acuerdo con la FPF sobre su seguro. (Foto: Difusión).

También hay jóvenes a la espera de una oportunidad para demostrar que pueden ser útiles en la Selección Peruana. Uno de ellos es Paolo Reyna de Melgar, que fue llamado por Fossati en la lista preliminar, pero que no fue incluido en la nómina final para la Copa América. Asimismo, Kenji Cabrera es otro futbolista de proyección que tiene el cuadro arequipeño y que ha tenido buen rendimiento en el Torneo Apertura, mientras que Catriel Cabellos tuvo un buen cierre del primer semestre del año y mostrando buen nivel en Copa Libertadores.

¿Cómo solucionar las deudas del equipo?

La última vez que la Selección no pudo superar una fase de grupos de Copa América fue en la edición de 1995, cuando quedó en el último lugar en un grupo conformado por Brasil, Colombia y Ecuador. Pasaron 29 años para que la ‘Bicolor’ no vuelva a clasificar a la siguiente fase del torneo y su rendimiento en el certamen que se realiza en Estados Unidos fue una decepción. En tres encuentros jugados -contra Chile, Canada y Argentina- el equipo de Jorge Fossati no anotó goles y tuvo un promedio de tres remates a puerta por partido y solo 36.7% de la posesión del balón, un claro indicativo de la poca capacidad del equipo de retener la pelota en su poder.

Partidos Goles

a favor Goles

en contra Promedio de

disparos al arco Promedio de

posesión de balón 3 0 3 3 36.7%

Paul Cominges, exfutbolista de la ‘Bicolor’ -que participó de la Copa América 1997- dio su punto de vista sobre lo que necesita el equipo para poder levantarse ante la prematura eliminación del torneo. “Jugando mejor se puede subsanar eso y anímicamente te sientes más, porque no tener la pelotar y tener que correr detrás de ella emocionalmente también te liquida”, indicó el actual técnico de Alianza Universidad de Huánuco, quien también brindó un panorama sobre el trabajo que se le viene a Jorge Fossati para las Eliminatorias. “Es complicado, el único tiempo que ha tenido es este y espero que haya sacado las mejores conclusiones”, expresó.

“Con o sin experiencia, si es línea de tres o de cinco o lo que sea, creo que se debe jugar mejor. Llevaría el debate por ahí y no por quién debe jugar o qué sistema. Creo que no nos preocupamos por el juego. Entre los análisis que todo el mundo hace, lo más importante es ver el juego y lo demás es secundario. Lo importante es las conclusiones que el técnico haya podido sacar para que el equipo juegue mejor y ojalá hayan sido varias”, agregó. Así se encuentran las cosas en la ‘Sele’.





