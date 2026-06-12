Pese a que en los últimos meses se habían bajado las tensiones entre las dirigencias de Alianza Lima y Universitario de Deportes, dos de los clubes más importantes de la Liga 1, tras un sinfín de denuncias entre uno y otro, todo hace indicar que regresará a su estado natural. Como se recuerda, existieron acusaciones entre los mencionados clubes, incluso cuando no eran protagonistas del juego o el desarrollo de las acciones de un partido directamente.

Este viernes, se confirmó que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol admitió a trámite la denuncia interpuesta por el club crema en contra de los futbolistas blanquiazules Paolo Guerrero y Renzo Garcés, por presuntas infracciones cometidas en el Torneo Clausura de 2025.

Según información del periodista Kevin Pacheco, se abrió expediente disciplinario contra ambos jugadores y tendrán tres días hábiles para presentar sus descargos correspondientes. Estos serán evaluados por el ente encargado que resolverá el caso y determinará si se suspende a los acusados.

Información en @futbol_satelite: CD de la Liga admitió a trámite denuncia de Universitario de Deportes contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés por presuntas infracciones en el Torneo Clausura del 2025. Club blanquiazul y futbolistas tienen tres días para descargos. pic.twitter.com/wQzi3NOw7g — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) June 12, 2026

Cabe recordar que, esta denuncia presentada por Universitario, se da luego de que Jairo Concha y Javier Rabanal (exentrenador de la ‘U’) fueran sancionados por la Comisión Disciplinaria, luego de que tuvieran un altercado e intercambio de palabras con hinchas de Sporting Cristal, al finalizar el choque entre celestes y cremas en el Torneo Apertura de 2026.

Esto generó molestia en tienda crema que presentó la acusación por hechos que sucedieron en la temporada pasada y el administrador del club, Franco Velazco, remarcó que estaban a tiempo de presentar cualquier recurso en contra de los futbolistas íntimos.

“Sí, por supuesto. Hay prescripción de la falta, y en este caso son dos años. Así que estamos dentro del plazo. No es cuestión de responder con la misma moneda. Los responsables, en realidad, somos los clubes de fútbol”, dijo el dirigente crema en marzo de este año.

¿De qué se acusa a Guerrero y Garcés?

En el caso de Paolo Guerrero, se pide la sanción al capitán blanquiazul por algunos gestos a los hinchas de Sporting Cristal, cuando fue cambiado en el choque por los playoffs de 2025 en el Estadio Nacional. El goleador íntimo les habría recordado un gol que les anotó en otro encuentro.

En tanto la denuncia en contra de Garcés se efectúa porque el jugador habría estado en una zona prohibida para un futbolista sancionado en el partido del pasado 13 de setiembre de 2025 en el estadio Alejandro Villanueva de Matute frente a Real Garcilaso.