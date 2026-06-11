Julián Quiñones volvió a demostrar por qué es una de las principales cartas ofensivas de México. El delantero anotó el primer gol del Mundial 2026 y lideró la victoria del ‘Tri’ por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural, disputado en el estadio Azteca. Tras su destacada actuación, desde Puebla evocaron la etapa en la que el atacante colombiano nacionalizado mexicano defendió la camiseta de Lobos BUAP.

Víctor Quintero Santiago, exjefe de prensa del conjunto universitario, conversó sobre los recuerdos que dejó Quiñones durante la temporada 2017, cuando llegó cedido desde Tigres para sumar minutos y continuar con su proceso de formación en el fútbol mexicano.

“Julián era un chico muy entregado en los entrenamientos. Siempre estaba concentrado y atento a las indicaciones del entrenador. Fue un profesional dentro de la cancha”, señaló Quintero al destacar la disciplina que caracterizaba al delantero desde joven.

Además de su compromiso deportivo, el exdirigente resaltó el lado humano del actual goleador del Al Qadisiyah. “Le gustaba quedarse al final de las prácticas para hacer disparos. También disfrutaba convivir con la afición, especialmente con los niños. Siempre tuvo una gran atención con ellos”, recordó.

Entre las anécdotas más especiales, Quintero mencionó el caso de un pequeño aficionado que asistió al estadio con una camiseta blanca con el número 33, dorsal que utilizaba Quiñones. Tras localizar al niño, el futbolista compartió un momento con él y le obsequió su camiseta.

Durante su paso por Lobos BUAP, Julián Quiñones coincidió con dos futbolistas peruanos que posteriormente consolidaron sus carreras a nivel internacional: Luis Advíncula y Pedro Aquino. Los tres integraron el plantel poblano en 2017, aunque, según explicó Quintero, por cuestiones de posición dentro del campo no era habitual que concentraran juntos.

“Con quien más se llevaba era con Luis Quiñones. Era el otro colombiano del grupo y tenían una relación muy cercana”, comentó el exjefe de prensa, quien también destacó el cariño que el delantero siempre mostró hacia México pese a haber nacido en Colombia.

Quiñones la rompió en Lobos BUAP | Foto: Prensa Lobos Buap

“Siempre fue un chico con mucho ambiente. En algunos momentos era introvertido, pero también le gustaba convivir con sus compañeros. Es una gran persona y un gran ser humano. Da gusto ver que la está rompiendo ahora”, concluyó.

A casi una década de aquella experiencia en Lobos BUAP, Julián Quiñones continúa escribiendo páginas importantes en su carrera. Esta vez lo hizo en el escenario más grande del fútbol, convirtiéndose en protagonista del estreno triunfal de México en el Mundial 2026.

TE PUEDE INTERESAR