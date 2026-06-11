El partido inaugural del Mundial 2026 entre la selección de México y Sudáfrica reunió a miles de aficionados en el Estadio Azteca, pero también contó con la presencia de diversas figuras vinculadas al fútbol internacional. Entre ellas destacaron los futbolistas peruanos André Carrillo y Joao Grimaldo, quienes siguieron desde las tribunas el inicio de la máxima fiesta del balompié.

La presencia de ambos seleccionados nacionales no pasó desapercibida y generó diversas reacciones entre los hinchas peruanos en redes sociales. En el caso de André Carrillo, su viaje a México estuvo relacionado con compromisos comerciales, pues asistió al evento como embajador de una reconocida marca deportiva. El atacante estuvo acompañado por el conductor de televisión Yaco Eskenazi.

André Carrillo y Joao Grimaldo presentes en el Mundial 2026

Por su parte, Joao Grimaldo acudió al Estadio Azteca por decisión propia. El joven delantero aprovechó sus días de descanso tras finalizar la temporada en Europa para vivir de cerca la experiencia de una inauguración mundialista.

Cabe recordar que Grimaldo no fue considerado por Mano Menezes en la última convocatoria de la selección peruana para los amistosos frente a Haití y España. Debido a ello, utilizó el receso para retornar a Sudamérica, compartir tiempo con su entorno más cercano y asistir a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta antes de retomar sus actividades profesionales.

En lo estrictamente futbolístico, México arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. El conjunto anfitrión se impuso por 2-0 a Sudáfrica gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, sumando así sus primeros tres puntos en el Grupo A del certamen.

Luego de imponerse por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, México ya puso la mira en su siguiente desafío dentro del Grupo A. El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará mantener el buen arranque cuando se enfrente a Corea del Sur el próximo 18 de junio, en un duelo que podría acercarlo a los octavos de final.

El triunfo en el debut dejó sensaciones positivas en el entorno del ‘Tri’, especialmente por la efectividad mostrada en ataque y la solidez defensiva exhibida durante gran parte del encuentro. Sin embargo, el comando técnico es consciente de que Corea del Sur representa una prueba distinta y exigirá un mayor nivel de concentración.

Tras ese compromiso, la selección mexicana cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 24 de junio frente a República Checa. Dependiendo de los resultados previos, ese encuentro podría definir la posición final de México en la tabla y sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del certamen.

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