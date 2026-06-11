Julián Quiñones fue el encargado de marcar el primer gol del Mundial 2026 y encaminar la victoria de la selección de México por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial. El delantero apareció en un momento clave para darle tranquilidad al ‘Tri’ y desatar la celebración de los hinchas mexicanos.

Tras el compromiso, Quiñones valoró tanto el significado de haber inscrito su nombre en la historia de la Copa del Mundo como la importancia de haber comenzado el certamen con un triunfo. El atacante destacó el esfuerzo realizado por todo el equipo para sumar sus primeros tres puntos.

Pese a la alegría por el resultado y su anotación, el futbolista dejó en claro que la selección mexicana mantiene objetivos más ambiciosos en la competición. Para Quiñones, este triunfo solo representa el primer paso de un camino en el que el ‘Tri’ aspira a seguir creciendo y llegar lo más lejos posible.

“Estamos felices. Hace unos días la gente nos manifestaba su apoyo y hoy hemos retribuido en parte esa confianza, pero queremos más”, declaró el delantero nacido hace 29 años en el sur de Colombia y quien en octubre de 2023 obtuvo la nacionalidad mexicana.

El máximo artillero de la Liga saudí con el Al Qadisiyah (33 goles) marcó en el minuto 9 del partido inaugural en el estadio Azteca. El remate del versátil jugador Quiñones se filtró entre las piernas del guardameta Ronwen Williams.

Julián Quiñones señaló que la selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, debe aprovechar los próximos días para reforzar aspectos puntuales de su juego, especialmente la presión sobre el rival, con el objetivo de seguir mejorando su rendimiento en el Mundial

“Tenemos que presionar más al rival. Es un fundamento que vamos a trabajar más para evitar libertades”, declaró al término del primer partido del grupo A que competan las selecciones de Corea del Sur y Chequia.

Quiñones, nacido en Colombia y nacionalizado mexicano, junto con Jiménez, fueron piezas clave para reflejar el dominio del Tri durante el compromiso. México aprovechó además la ventaja de jugar buena parte del complemento con dos hombres más tras las expulsiones de futbolistas sudafricanos, aunque en los minutos finales también sufrió la roja de uno de sus jugadores.

En la siguiente jornada del Mundial 2026, la selección mexicana medirá fuerzas con Corea del Sur, mientras que Sudáfrica intentará recuperarse cuando enfrente a República Checa.

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