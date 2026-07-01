La Comisión Disciplinaria de la FPF puso punto final a uno de los casos que generó mayor expectativa en las últimas semanas. El organismo declaró infundada la denuncia presentada por Universitario de Deportes contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, ambos futbolistas de Alianza Lima. Tras evaluar la documentación, los descargos y las pruebas presentadas por las partes involucradas, la Comisión concluyó que el reclamo no reunía los elementos suficientes para prosperar, por lo que dispuso el archivo definitivo del expediente.
Con esta resolución, ambos jugadores quedan exentos de cualquier sanción disciplinaria derivada de este proceso y podrán disputar con normalidad el inicio del Torneo Clausura.
Cabe recordar que la institución crema había solicitado el inicio de un proceso disciplinario por presuntas infracciones cometidas por ambos futbolistas durante la temporada 2025. En un primer momento, la Comisión admitió la denuncia y abrió un expediente para evaluar el caso.
Durante el procedimiento, tanto Paolo Guerrero como Renzo Garcés presentaron sus respectivos descargos dentro del plazo establecido por el reglamento, los cuales fueron analizados por la Comisión Disciplinaria antes de emitir su decisión final.
Tras revisar la documentación y los argumentos presentados por ambas partes, el órgano disciplinario concluyó que la denuncia no reunía los elementos suficientes para prosperar, motivo por el cual fue declarada infundada.
En consecuencia, la Comisión ordenó el archivo definitivo de los expedientes abiertos contra los dos jugadores de Alianza Lima, descartando cualquier tipo de castigo deportivo derivado de este proceso.
La resolución representa una buena noticia para el cuadro íntimo, que podrá contar con Paolo Guerrero y Renzo Garcés de cara al inicio del Torneo Clausura en busca dell título nacional.
De esta manera, el caso quedó oficialmente cerrado y Alianza Lima podrá continuar con su planificación deportiva sin bajas por sanción, luego de que la Comisión Disciplinaria de la FPF desestimara el reclamo presentado por Universitario.
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